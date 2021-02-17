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Правительство Архангельской области пополнилось 100%-ым министром

Приказом губернатора Архангельской области Александра Цыбульского Владимир Полежаев утвержден в должности главы регионального министерства строительства и архитектуры. До этого он ходил с приставкой «ио».

О Полежаеве известно:

Окончил ГОУ начального профессионального образования Архангельской области «Технический лицей № 25» (ныне «Архангельский политехнический техникум»), в 2004 — Архангельский государственный технический университет по направлению «Промышленное и гражданское строительство». После окончания учебы работал по специальности в различных подрядных организациях. Общий стаж трудовой деятельности министра составляет 21 год, из них 17 лет — в строительной отрасли региона.

С 2008 года работал в региональном министерстве строительства и архитектуры и его подведомственных учреждениях — в «Главном управлении капитального строительства» (ГУКС) и «Архангельском региональном центре по ценообразованию в строительстве». Там он прошёл путь от главного специалиста-эксперта отдела строительства управления строительства и инвестиций департамента строительства до руководителя ГУКСА и заместителя министра строительства и архитектуры региона.

Между тем, творческое сообщество Поморья ждет – не дождется, когда в правительстве региона появится такой же стопроцентный министр культуры…

02 июнь 06:33 | : Политика

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