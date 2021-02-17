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«Единая Россия» поздравляет с Днём защиты детей. Он же день добра и надежды

В первый день лета мы традиционно отмечаем Международный день защиты детей — праздник детства, радости, надежды.

«Дети наполняют нашу жизнь смыслом и радостью, воплощая в себе все самое светлое и чистое, а вырастая, берут на себя ответственность за родителей, семью, родную страну, — говорит Секретарь Архангельского регионального отделения Партии Иван Новиков.. — Сделать детство юных жителей области беззаботным, благополучным, дать им самое лучшее, окружить любовью и вниманием, создать возможности и условия для их полноценного развития и самореализации – наша общая задача.

В Архангельской области успешно работают соответствующие федеральные и региональные законы, целевые программы содействия семье и детству, партийные проекты. Предусмотрены меры социальной помощи молодым семьям, необходимые субсидии. Многое делается для того, чтобы окружить заботой и семейным теплом детей, оставшихся без родительской опеки, нуждающихся в помощи. Эта работа будет продолжена.

От всего сердца желаю юному поколению хорошего настроения, крепкого здоровья, осуществления замыслов и мечтаний! Выражаю искреннее признание родителям, педагогам и воспитателям, медицинским и социальным работникам за самоотверженный и вдохновенный труд ради будущего подрастающего поколения! Мира вам, счастья и добра!»

1 июня в Архангельскую областную детскую больницу волонтеры, члены Партии  и Молодой Гвардии «Единой России» отвезли подарки юным пациентам, чтобы поддержать их боевой дух в борьбе с болезнями. Акцию организует Архангельская станция переливания крови, уже вчера персонал станции отдал первые подарки в больнице, где лечение проходят дети.

В кинотеатре «Русь» «Единая Россия» при поддержке депутата Архангельской городской Думы Андрея Чанчикова устроила для детей бесплатный просмотр мультфильма. На большом экране показывали «Спирит Непокорный». Детей мультик завлек с первых секунд. Юные зрители остались довольны.

В «Потешном дворе» волонтеры Партии и Молодая Гвардия дарили воздушные шары юным посетителям аттракционов. Дети с интересом подходили, выбирали шарики понравившегося цвета, и радостно убегали с ними на аттракционы. По пути к «Потешному двору» волонтеры раздали шары всем желающим на Набережной Архангельска. Город наполнился яркими красками.

Также в преддверии праздника в социальной сети «ВКонтакте» «Единая Россия» совместно с Молодой Гвардией объявила старт творческого конкурса «Мы родом из детства».  Конкурс проводился дистанционно с 27 мая по 1 июня. Необходимое условие  — прописать в посте с публикацией: «Участвую в конкурсе Единой России «Мы родом из детства», указать свой возраст и поставить хештеги #ЕР29 #ИзДетства29». Об итогах и  победителях этого конкурса мы расскажем дополнительно.

01 июнь 15:38 | : Политика

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