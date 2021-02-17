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В День защиты детей Ваге Петросян посетил АОДБ

Первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян побывал в хирургическом корпусе, осмотрел проведенные ремонты и пятно застройки нового лечебно-диагностического корпуса, а также поздравил детей с праздником.

Главный врач Архангельской областной детской клинической больницы имени П.Г. Выжлецова Ольга Тюрикова и заместитель главного врача по хирургической части Николай Марков провели вице-губернатора по новым обустроенным помещениям в хирургическом корпусе. Напомним, ремонт здесь проводился в рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение».

– Завершено обновление холла и входной группы, правильные проектные решения позволили рационально использовать площади, высвободить пространство для более комфортного размещения пациентов, – рассказала Ольга Тюрикова. – Кроме того, в хирургическом корпусе и корпусе для пребывания новорожденных и детей раннего возраста заменено четыре лифта.

Осмотрел Ваге Петросян и площадку нового лечебно-диагностического корпуса – в настоящее время подрядчик ведет нулевой цикл строительства.

По словам Николая Маркова, контроль за стройкой ведется в круглосуточном режиме, при этом следят за строителями не только ответственные лица, но и все сотрудники и даже пациенты клиники – наблюдают из окон соседних корпусов.

Обозначила администрация больницы и проблему, которая может возникнуть к завершению строительства: адрес нового корпуса должен быть единым с соседними подразделениями, иначе клинике придется получать новые лицензии по ряду профильной деятельности. Первый заместитель губернатора Архангельской области пообещал проработать данный вопрос с представителями муниципального образования.

В завершение своего визита вице-губернатор передал канцелярские и сладкие наборы для детских игровых комнат, расположенных в хирургическом корпусе, оставил памятную запись в книге гостей и поздравил маленьких пациентов с Международным днем защиты детей.

– Конечно, больница – совершенно не то место, где нужно встречать и проводить праздники. Искренне хочется постараться хоть немного скрасить ваши больничные будни. Желаю всем вам скорейшего выздоровления! – сказал Ваге Петросян. – Низкий поклон и всему коллективу детской больницы. За ваш профессионализм, за трепетное и искреннее отношение к детям, за такую неподдельную любовь, которая чувствует здесь во всем.

   

01 июнь 12:49 | : Политика

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