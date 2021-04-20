В 21.00 в прямом эфире результаты предварительного голосовани "Единой России"

Сегодня в 21 час начнется прямой эфир соединения ключей шифрования блокчейна предварительного голосования.
С этого момента стартует подсчет голосов, отданных за кандидатов, за которым смогут наблюдать все желающие. Трансляция начнется в 21:00 по московскому времени на сайте er.ru.
К 21 часу 30 мая будет завершено очное и электронное предварительное голосование «Единой России» по всей стране. После соединения частей электронного ключа шифрования сам блокчейн будет опубликован на сайте PG.ЕR.RU. С этого момента начнется подсчет голосов, за которым смогут наблюдать все желающие. Кроме того, любой избиратель сможет проверить свой бюллетень с помощью индивидуального электронного ключа, который недоступен организаторам процедуры.
Напомним, что четыре части электронного ключа шифрования разделили до начала предварительного голосования 23 мая. Части ключей шифрования получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член Президиума Генсовета партии, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов. Они хранят их в специальных сейф-пакетах до окончания предварительного голосования. Технология позволяет сохранить тайну голосования и обеспечивает защиту персональных данных.
«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование, — напоминает Сергей Ковалев, руководитель Архангельского регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования. — Окончательно списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят на Съезде партии. Он пройдет 19 июня в Москве. А первые итоги голосования мы увидим уже в ближайшее время».