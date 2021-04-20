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Сегодня — финальный день предварительного голосования "Единой России". Еще есть время...

В 20:00 30 мая завершается голосование на сайте PG.ER.RU

По информации Архангельского регионального оргкомитета «Единой России» по проведению предварительного голосования, в качестве выборщиков зарегистрировались более 48 тысяч жителей Архангельской области. У тех из них, кто еще не проголосовал, есть возможность определиться и отдать свой голос за кандидатов сегодня до 20 часов. Кандидаты, победившие в предварительном голосовании, будут выдвинуты на выборы в Государственную Думу и довыборы в Областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия».

 «Процедура предварительного голосования абсолютно прозрачная и честная, — говорит Александр Андреев, член регионального организационного комитета, Председатель Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (на фото). — Систему невозможно обмануть и проголосовать дважды, подсчет голосов идет автоматически. Это отличная возможность выбрать достойных представителей от нашего региона, которые будут отстаивать наши интересы на федеральном уровне».

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Первые результаты будут объявлены уже 31 мая. Окончательно итоги процедуры подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

30 май 09:07 | : Политика

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