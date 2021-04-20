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Осталось два дня, чтобы выбрать своего кандидата от "Единой России"

Предварительное голосование «Единой России» выходит на финишную прямую.

Предварительное голосование «Единой России» — возможность самим выбрать тех, кто будет представлять ваши интересы в Госдуме и областном Собрании депутатов. Кандидаты, победившие в предварительном голосовании, будут выдвинуты на выборы от партии «Единая Росси».

Напомним, что голосование в электронном виде — через сайт PG.ER.RU — проводится в этом году впервые. Оно началось 24 мая и закончится 30 мая.

 «При этом зарегистрироваться выборщиком мог каждый желающий, кому исполнилось 18 лет, — говорит Сергей Ковалев, руководитель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования. — Регистрация была возможна до 28 мая и проходила с подтверждением личности тех, кто хочет проголосовать, через сайт Госуслуг. По данным регионального оргкомитета, всего в качестве выборщиков зарегистрировались более 48 тысяч жителей Архангельской области. У тех из них, кто еще не проголосовал, есть возможность определиться и отдать свой голос за кандидатов до 20 часов 30 мая. Для этого нет необходимости посещать избирательные участки, ведь голосование проходит в онлайн-формате, что очень удобно».

29 май 12:01 | : Политика

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