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Не сессией единой. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На этой неделе состоялась очередная сессия Архангельской городской Думы, на которой, в частности, были подведены бюджетные итоги 2020 года. Подробности здесь.

Но и остальные дни народные избранники не почивали на лаврах…

Вячеслав Широкий (ЕР) принял участие в инспекционной поездке главы города Дмитрия Морева по проверке деятельности МУП «Горсвет». Естественно, что депутата больше всего волновало освещение его родного Соломбальского района, интересы жителей которого он и представляет в городской Думе.

Наметанный глаз профессионального строителя быстро определил, что при расширении проезжей части на проспекте Никольский бортовой камень был смещен впритык к опорам освещения, а это создает опасность при ДТП.  

- В этом году, а точнее уже на следующей неделе, «Горсвет» планирует приступить к строительству новой линии освещения от улицы Валявкина до улицы Краснофлотская на противоположной от ныне установленных опор стороне. Опоры и приборы освещения на участке от улицы Краснофлотской до площади Терехина заменят в следующем году – после прокладки дренажной системы для благоустройства сквера у КЦ «Соломбала-Арт».  За реализацией проекта буду следить лично, - пообещал Широкий.

Впрочем, по результатам поездки деятельность «Горсвета» по улучшению светового режима в городе была одобрена представителями администрации.

Целая депутатская группа из представителей различных политических течений проверила, как ведется в городе ремонт дорожного полотна. Отметим, именно эта тема наиболее часто критикуется автолюбителями и профессионалами руля в социальных сетях. Депутаты с ними во многом согласны.

Михаил Федотов (ЕР):

- Жители округа (Маймаксанского) недовольны шириной обновляемого дорожного полотна. В мою депутатскую приемную поступает очень много жалоб по этому поводу. Люди привыкли ездить по широкой дороге, раньше тут было 3-4 полосы, и я не понимаю, на что ориентировался проектировщик, выполняя заказ. Тем не менее решение принято, экспертиза пройдена, конкурсы проведены, работы выполняются. 7,5 метров - это нормативная ширина полотна, но, на мой взгляд, было бы разумнее учесть тот факт, что эта дорога - единственная, ведущая в порт Экономия. Будем надеяться, что ее содержание будет хорошим, и мы сможем избежать проблем с транспортными заторами.

Представитель городских коммунистов Александр Гревцов, в свою очередь, был шокирован состоянием дорожного полотна на улице с громким названием:

- Дорога по проспекту Победы просто пугает. Здесь серьезно заужена проезжая часть. Судя по старой разметке, в некоторых местах она стала уже на три-четыре метра. Это опасно для тех автомобилистов, которые привыкли ездить с достаточно высокой скоростью. Кроме того, сейчас увеличивается трафик проезда большегрузного транспорта, с которым разъехаться на узкой дороге сложнее. Это, безусловно, нужно каким-то образом исправлять. В идеале необходимо поднимать вопрос о корректировке проекта. Я считаю, что сделан он недостаточно качественно, без учета особенностей данной городской улицы. В дальнейшем предстоит изыскать средства на его корректировку.

Прекрасный (во всех отношениях) лидер фракции ЛДПР Мария Харченко пожалела и без того чахлую городскую природу, которая снова пострадает при строительстве автопарковки к Архангельского травмпункта, где снова собираются пилить:

- Тут нужен разумный подход, ведь и парковки нужны, но и многолетние деревья убирать жалко.

По итогам поездки представители депутатского корпуса пришли к единому мнению, что подобные проекты должны проходить через общественное обсуждение. Что они будут неустанно контролировать.

Впереди у народных избранников последний, самый трудный по опыту прошлых лет месяц перед летними каникулами. Пожелаем же им сил и оптимизма. Ну и здоровья, конечно.  

29 май 11:41 | : Политика / Экономика

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