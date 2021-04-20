"А как же авгиевы конюшни?". Депутат Госдумы о губернаторском Послании

Ирина Чиркова поделилась своими впечатлениями от услышанного сегодня в конференц-зале областной администрации.
- Что запомнилось:
начинается масштабная модернизация первичного звена здравоохранения; на базе АОКБ будет создан референс-центр диагностики и телемедицины; продолжится работа по предоставлению квартир медработникам
к 15.06 Правительство Ао должно представить кадровую стратегию региона, которая будет синхронизирована с приемной кампанией вузов и учреждений профобразования
руководство области внемлет критике состояния пригородных жд составов и автобусов на пассажирских перевозках. Идёт подготовка к старту в 2022 году реформы пассажирских перевозок, где приоритетом будет учёт интересов инвалидов и переход на экологичный газомоторный транспорт
для исполнения данных властями обещаний переселения жильцов домов, сошедших со свай в Архангельске, уже поступили 160 млн федеральных средств плюс оперативно будут выделены 20 млн из областной казны
соцучреждения региона планируют максимально переводить на продукты местного производства
будет создан профильный центр при Правительстве Ао для методической помощи в реализации проектов в рамках ГЧП
к 1 июня будет готова программа развития местных туристических кластеров
в 2021 году в Ао будет построено более 100 станций сотовой связи и 6 крупных, базовых; задача - за 5 лет покрыть всю территорию региона
на 2 крупных спортивных объекта в Северодвинске и Архангельске для их строительства в 2022-2024 гг. поданы заявки в Федерацию
будет увеличена выплата для соискателей регионального диплома «Признательность»
каждый ветеран ВОВ будет взят под личное кураторство членами Правительства и представителями муниципалитетов.
Бесспорно, многое из Послания настроило на позитив, однако часть важных региональных «острых углов» Губернатор обошёл. Наверное, сознательно. Небольшого срока работы в Поморье ещё не хватает, чтобы перейти от политики впечатлений к глубокому знанию. Привлекать федеральные средства, конечно, нужно (чтобы грамотно их осваивать), но ведь важно опираться и на собственные, местные, ресурсы. И браться наконец за авгиевы конюшни - разобраться с разгильдяйством регоператора, взять под строжайший контроль все тарифы и выводимые из региона задарма ресурсы (от леса до рыбы), мотивировать молодёжь.
А то молодым лидерам Поморья пока предлагают лишь 4-дневное онлайн-обучение за 14 тысяч рублей. С таким подходом они планомерно пакуют чемоданы, и послания адресовать будет скоро некому...