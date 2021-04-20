Валентина Сырова о губернаторском Послании: "Нацпроекты в главном приоритете"

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил с Посланием к областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова отметила, что в своем Послании Александр Цыбульский затронул все национальные проекты, реализующиеся на территории Архангельской области.
«Реализация национальных проектов является главным приоритетом в нашей работе. Это ключевая мысль послания. Нацпроекты конкретизируют нашу деятельность во всех смыслах: планы, проекты, программы, контроль исполнения. Каждый из нацпроектов работает на развитие города и региона в целом, но я бы выделила «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жильё и городская среда», «Здравоохранение». Они самые жизненные, их реализация происходит на наших глазах и с нашим участием.
Наша общая задача – создание условий для развития и самореализации человека на территории, где хочется жить. Поэтому очень порадовало, что будет решаться проблема аварийного жилья и транспортной инфраструктуры региона. Губернатор отметил, что в город Архангельск поступит 160 млн. рублей на переселение из жилья сошедшего со свай, от Правительства на это направление будет выделено 20 млн. рублей. Люди будут получать помощь», – отметила Валентина Сырова.
Все нацпроекты для человека и во имя человека. Наша общая задача создание условий для развития и самореализации человека территории, где хочется жить. Губернатор правильно сказал, что у нас есть все для того чтобы люди оставались на Севере. Надо лишь объединиться и работать в большой команде.