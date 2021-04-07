Кто гадит в Архангельске? Депутат Госдумы разоблачила сына своего коллеги

К Ирине Чирковой, перешедшей из Архангельского областного Собрания в Государственную Думу в октябре прошлого года, до сих пор обращаются ее избиратели из округа Майская горка. В частности, из 6-го микрорайона, где чьи-то самосвалы периодически наваливают горы мусора в неотведенных для этого местах.
Депутат, в прошлом профессиональный журналист, провела свое расследование и выяснила…
- Я направила запросы в прокуратуру и городскую администрацию. 30 апреля на месте ответственными лицами был проведён осмотр. Оказалось, что свалку строительных отходов устроил учредитель и руководитель строительной фирмы ООО «СЗ САТ» Михаил Андреевич Палкин. Земельный участок этому г-ну Палкину и принадлежит, только устраивать из него помойку он не имеет никакого права по всем нормам экологического законодательства!
Ответственные лица «заявили собственнику о недопустимости захламления территории», однако собственник, похоже, на это глубоко начхал, поскольку своз сюда хлама продолжается. Видео и фотографии от местных жителей поступают регулярно, последние - от 20 мая.
Можно даже не сомневаться – вышеупомянутый Палкин сын того самого Палкина, что последние месяцы заседает в известном здании на Охотном ряду, отказавшись от участия в праймеризе «Единой России» по причине полного разочарования в законотворческой деятельности. Наверное, считает дни, когда вернется в милый его сердцу Котлас, где он настоящий король, а сыновья, соответственно, принцы.
Только причем здесь Архангельск?