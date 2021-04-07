Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кто гадит в Архангельске? Депутат Госдумы разоблачила сына своего коллеги

К Ирине Чирковой, перешедшей из Архангельского областного Собрания в Государственную Думу в октябре прошлого года, до сих пор обращаются ее избиратели из округа Майская горка. В частности, из 6-го микрорайона, где чьи-то самосвалы периодически наваливают горы мусора в неотведенных для этого местах.

Депутат, в прошлом профессиональный журналист, провела свое расследование и выяснила…

- Я направила запросы в прокуратуру и городскую администрацию. 30 апреля на месте ответственными лицами был проведён осмотр. Оказалось, что свалку строительных отходов устроил учредитель и руководитель строительной фирмы ООО «СЗ САТ» Михаил Андреевич Палкин. Земельный участок этому г-ну Палкину и принадлежит, только устраивать из него помойку он не имеет никакого права по всем нормам экологического законодательства!

Ответственные лица «заявили собственнику о недопустимости захламления территории», однако собственник, похоже, на это глубоко начхал, поскольку своз сюда хлама продолжается. Видео и фотографии от местных жителей поступают регулярно, последние - от 20 мая.

Можно даже не сомневаться – вышеупомянутый Палкин сын того самого Палкина, что последние месяцы заседает в известном здании на Охотном ряду, отказавшись от участия в праймеризе «Единой России» по причине полного разочарования в законотворческой деятельности. Наверное, считает дни, когда вернется в милый его сердцу Котлас, где он настоящий король, а сыновья, соответственно, принцы.

Только причем здесь Архангельск?

25 май 10:17 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Поднять бойца. Поиск продолжается
Я – против терроризма. Но…

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (241)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20