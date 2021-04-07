Аплодисменты. Северодвинску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»

Об этом решении объявлено сегодня, 20 мая, на заседании организационного комитета «Победа», которое провел Президент России Владимир Путин.
Вместе с ветеранами города корабелов за трансляцией оргкомитета следили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава администрации Северодвинска Игорь Скубенко, автор проекта по присвоению городу Северодвинску звания «Город трудовой доблести» Александр Спиридонов. Известие о присвоении городу почетного звания встретили бурными аплодисментами.
– Поздравляю северодвинцев и всех жителей Архангельской области Спасибо большое. Благодаря вашей инициативе историческая справедливость восторжествовала. Кораблестроители и судоремонтники Молотовска в годы Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в общую Победу. Сегодня их заслуги подтверждены высоким званием, закреплены подписью Президента России, – поздравил северодвинцев с присвоением городу заслуженного звания Александр Цыбульский.
Напомним, 1 марта 2020 года Президент России подписал федеральный закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». В нем говорится, что звание присваивается «городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Общественность Северодвинска решением вопроса о присвоении звания городу корабелов занялась два года назад. Александр Спиридонов, тогда собрали инициативную группу, куда вошли представители ветеранских и молодежных организаций, промышленных предприятий города.
– При поддержке администрации Северодвинска, музеев и неравнодушных горожан собрали большое количество исторического материала, который направили на экспертизу в Российскую Академию наук. И академики подтвердили, что наш город достоин получения почетного звания, – отметил Александр Спиридонов. – А в сентябре прошлого года был организован сбор подписей за присвоение Северодвинску почетного звания «Города трудовой доблести». Более ста тысяч жителей региона поддержали нашу инициативу.
Всех, кто не остался равнодушен, поблагодарил и глава Северодвинска Игорь Скубенко.
– У города уже есть общественное звание «Город трудовой доблести и славы». Федеральный статус «Город трудовой доблести» даёт признание той огромной роли, которую Северодвинск сыграл в годы Великой Отечественной войны, – добавил он.