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Ирина Чиркова: Сельские пенсионеры, переехавшие в город, останутся при своих

Депутат Госдумы от Архангельской области рассказывает о вчерашнем событии в главном законодательном органе страны:

- Вчера в Госдуме был принят в окончательном чтении соответствующий законопроект. Но ещё 17 февраля на встрече с Президентом Путиным лидер фракции «СР» Сергей Миронов обсудил проблему сельских пенсионеров: тем, кто проработал в сельской местности более 30 лет, положена надбавка к пенсии в 25%, но только при условии, что пенсионер проживает в сельской местности. Уехал в город – надбавка отменяется. Президент дал поручение оперативно исправить эту несправедливость.

И вот вчера Государственная Дума единогласно приняла такой федеральный закон. Сельским пенсионерам при переезде в город, если таковой случится, оставят все положенные надбавки. Напомню, что наша фракция была инициатором решения важной проблемы селян-ветеранов, мы первоначально внесли подобный законопроект, что впоследствии послужило принятию нынешнего документа.

Надеемся, что вскоре будет закрыт вопрос и по индексации пенсий работающим пенсионерам. Это также наша, СПРАВЕДЛИВАЯ, инициатива, на которой не устанем настаивать, пока она не будет принята.

19 май 15:18 | : Политика

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