Гуцан ходит по Архангельску

В Архангельскую область с официальным визитом прибыл полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан. Цель поездки – инспекция исполнения национальных проектов в регионе.
Первый день гость решил посвятить столице Поморья. О подробностях рассказывает пресс-служба мэрии Архангельска:
- Программа визита началась с посещения строящейся в округе Варавино-Фактория школы на 860 мест, которую планируется сдать в декабре этого года. В настоящий момент техническая готовность объекта, возводимого в рамках нацпроекта «Образование», составляет 54%.
Предусмотрено оснащение классов, кабинетов, библиотеки и даже холла современным электронным оборудованием. Пять специализированных помещений предназначены под мастерские и кабинеты технологии. В школе также будут два спортивных зала для младших и старших классов, в которых предусмотрено как стандартное спортивное оборудование, так и дополнительное: тренажеры, скалодром, оборудование для спортивного ориентирования и спортивного туризма.
Для организации внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся также планируется оснастить кабинеты автодела и ГИБДД, изостудию, музыкальную лабораторию, инженерную лабораторию, хореографическую мастерскую, издательский центр и школьную телестудию.
Проинспектировав строящийся образовательный объект, Александр Гуцан отметил хороший темп и качество работ.
Еще одним объектом в округе Варавино-Фактория, который посетил Александр Гуцан, стал физкультурно-оздоровительный комплекс, введенный в эксплуатацию в конце прошлого года.
- В этом районе у нас создается образовательное ядро. Помимо школы и ФОКа, здесь планируется строительство центра для одаренных детей «Созвездие» с возможностью проживания приезжих ребят. У нас получится практически кампус, – пояснил Александр Цыбульский.
Спортивный объект, построенный в рамках национального проекта «Демография», предназначен для проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований межрегионального и всероссийского уровня по спортивной гимнастике, спортивной акробатике, прыжкам на батуте.
Помимо этого, Александр Гуцан побывал в 6-м микрорайоне территориального округа Майская Горка – на строительной площадке здания детского сада на 280 мест, сдача которого в эксплуатацию близится к завершению.
Готовность объекта, который возводят по национальному проекту «Демография», в настоящий момент составляет 90 процентов. Однако стоит отметить, что объект является проблемным. По контракту детский сад должны были ввести в эксплуатацию к 1 ноября 2019 года, но из-за корректировки проектно-сметной документации срок был перенесен на 1 сентября 2021 года.
В ходе осмотра строящегося объекта Александр Гуцан указал подрядчику на необходимость устранения имеющихся недочетов и ведения работ в строгом соответствии с графиком.
Новый корпус станет структурным подразделением детского сада №186 «Веснушка». В нем будут функционировать 12 групп, шесть из которых – для детей в возрасте до трех лет.