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Зачем он нужен, этот праймериз? АРО «Единой России» предлагает выбрать своего кандидата

Вчера в Архангельске прошло заседание регионального организационного комитета «Единой России», посвященное окончанию процедуры регистрации кандидатов на предварительное голосование по выборам в Государственную Думу.

Кстати, это единственная из парламентских партий, практикующая подобную форму, в остальных все решается на внутрипартийных «междусобойчиках» в тесном кругу избранных и приближенных. Понятно – лишние расходы и телодвижения…

Зачем это нужно именно «Единой России», объяснил секретарь регионального партийного отделения Иван Новиков. По его словам, праймериз, как политический механизм, укрепляет связь с народом, позволяет уже на предварительном этапе выявить самых востребованных политиков, как регионального, так и федерального уровня.

Кроме того, в этом году возможности поучаствовать в праймериз существенно расширяются за счет онлайн голосования https://pg.er.ru/ или на сайте Госуслуг (раньше надо было идти на избирательный участок). Там же можно будет проверить, кто из кандидатов набрал наибольшее количество голосов и, соответственно, пойдет на выборы в Госдуму.

Еще два важных момента прокомментировал Сергей Ковалев, участвовавши в заседании как руководитель оргкомитета по организации праймериз.

Во-первых, до процедур предварительного голосования допущены только действующие члены «Единой России», её сторонники и беспартийные. То есть, представителям других партий, желающих засветиться под раскрученным брендом, просьба не беспокоиться.

Во-вторых, каждый из зарегистрированных кандидатов должен на упомянутом выше интернет-ресурсе разместить два видеоролика: один с рассказом о себе, второй – о своей программе, с которой он идет на выборы. Это даст избирателю максимальное представление о тех, за кого ему предложено голосовать – живая картинка лучше сухих слов и протокольной фотографии.

К слову, два упомянутых выше политика тоже участвуют в праймериз в качестве кандидатов. Предлагаем ознакомиться с полным списком. Итак:

72 округ одномандатный округ

  • Горин Дмитрий Геннадьевич — секретарь первичного отделения № 69 «Единая Россия» в Архангельске.
  • Чекалова Наталья Андреевна — индивидуальный предприниматель.
  • Незговоров Артём Владимирович — Руководитель обособленного подразделения в компании ООО «ПолиБиоТехник».
  • Полозов Алексей Сергеевич — индивидуальный предприниматель.
  • Юрков Дмитрий Васильевич — депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам.
  • Котцов Виктор Алексеевич — третий помощник капитана в ФГУП «РОСМОРОРТ».
  • Суходолец Роман Васильевич — индивидуальный предприниматель.
  • Спиридонов Александр Юрьевич — главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению в АО «ПО «Севмаш».
  • Данилов Вячеслав Дмитриевич, экономист - руководитель группы
    АО "ЦС "Звездочка"

73 одномандатный округ

  • Норицын Леонид Вениаминович — начальник группы электроподстанций в ПАО «ФСК ЕЭС».
  • Иванов Артем Андреевич — генеральный директор ООО «Архангельский водорослевый комбинат».
  • Торопов Владимир Алексеевич — директор ГКУ АО Архангельский областной центр социальной защиты населения.
  • Зыкова Юлия Сергеевна — индивидуальный предприниматель.
  • Бондаренко Светлана Федоровна — преподаватель в МБУ ДО «Приморская ДШИ».
  • Кольцов Кирилл Юрьевич — юрист-консультант в ООО «Попутчик».
  • Рыженков Андрей Александрович — директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области.
  • Вторыгина Елена Андреевна — депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
  • Карышев Константин Николаевич — гендиректор ООО «ТехноЭксперт».

Единый партийный список

  • Новиков Иван Владимирович — председатель комитета по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту Архангельского областного Собрания депутатов.
  • Полозов Алексей Сергеевич — индивидуальный предприниматель.
  • Чесноков Игорь Александрович — заместитель председателя, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного самоуправления.
  • Иванов Артем Андреевич — генеральный директор ООО «Архангельский водорослевый комбинат».
  • Мишин Максим Артурович — агент недвижимости.
  • Торопов Владимир Алексеевич — директор ГКУ АО Архангельский областной центр социальной защиты населения.
  • Шишов Дмитрий Сергеевич — электросварщик в АО МРТС
  • Кольцов Кирилл Юрьевич — юрист-консультант в ООО «Попутчик».
  • Зыкова Юлия Сергеевна — индивидуальный предприниматель.
  • Вторыгина Елена Анреевна — депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
  • Челпанов Иван Геннадьевич — безработный.
  • Котцов Виктор Алексеевич — третий помощник капитана в ФГУП «РОСМОРОРТ».
  • Калимуллин Рим Мукамилевич — депутат Архгордумы, гендиректор ООО Торговый Дом «Татарстан-Архангельск».
  • Ковалев Сергей Михайлович — ректор Архангельского областного института открытого образования, председатель регионального оргкомитета. 
  • Прокопьева Екатерина Владимировна — председатель Архангельского областного Собрания депутатов.
  • Бельков Алексей Васильевич - АО "Архангельская областная энергетическая компания", ведущий инженер-теплоэнергетик.
  • Виноградов Александр Николаевич АО Почта России, механик.

 

Довыборы в Архангельское областное Собрание

3 округ

  • Незговоров Артём Владимирович — руководитель обособленного подразделения ООО «ПолиБиоТехник».
  • Ямов Антон Юрьевич — генеральный директор ООО «СтройГарант».
  • Распеченюк Александр Викторович — генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск».
  • Новиков Роман Иванович — начальник службы МИЭС в ООО «АСЭП».
  • Гвоздев Дмитрий Юрьевич — генеральный директор ООО «Регион-лес».
  • Феклистов Александр Николаевич — адвокат.

13 округ

  • Малыгин Андрей Анатольевич — Начальник лесной биржи АО «АЦБК».
  • Гобеляк Андрей Петрович — председатель НГОО Ветераны Северного края.
  • Карышев Константин Николаевич — генеральный директор ООО «ТехноЭксперт».
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15 май 11:32 | : Политика

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