Зачем он нужен, этот праймериз? АРО «Единой России» предлагает выбрать своего кандидата

Вчера в Архангельске прошло заседание регионального организационного комитета «Единой России», посвященное окончанию процедуры регистрации кандидатов на предварительное голосование по выборам в Государственную Думу.
Кстати, это единственная из парламентских партий, практикующая подобную форму, в остальных все решается на внутрипартийных «междусобойчиках» в тесном кругу избранных и приближенных. Понятно – лишние расходы и телодвижения…
Зачем это нужно именно «Единой России», объяснил секретарь регионального партийного отделения Иван Новиков. По его словам, праймериз, как политический механизм, укрепляет связь с народом, позволяет уже на предварительном этапе выявить самых востребованных политиков, как регионального, так и федерального уровня.
Кроме того, в этом году возможности поучаствовать в праймериз существенно расширяются за счет онлайн голосования https://pg.er.ru/ или на сайте Госуслуг (раньше надо было идти на избирательный участок). Там же можно будет проверить, кто из кандидатов набрал наибольшее количество голосов и, соответственно, пойдет на выборы в Госдуму.
Еще два важных момента прокомментировал Сергей Ковалев, участвовавши в заседании как руководитель оргкомитета по организации праймериз.
Во-первых, до процедур предварительного голосования допущены только действующие члены «Единой России», её сторонники и беспартийные. То есть, представителям других партий, желающих засветиться под раскрученным брендом, просьба не беспокоиться.
Во-вторых, каждый из зарегистрированных кандидатов должен на упомянутом выше интернет-ресурсе разместить два видеоролика: один с рассказом о себе, второй – о своей программе, с которой он идет на выборы. Это даст избирателю максимальное представление о тех, за кого ему предложено голосовать – живая картинка лучше сухих слов и протокольной фотографии.
К слову, два упомянутых выше политика тоже участвуют в праймериз в качестве кандидатов. Предлагаем ознакомиться с полным списком. Итак:
72 округ одномандатный округ
- Горин Дмитрий Геннадьевич — секретарь первичного отделения № 69 «Единая Россия» в Архангельске.
- Чекалова Наталья Андреевна — индивидуальный предприниматель.
- Незговоров Артём Владимирович — Руководитель обособленного подразделения в компании ООО «ПолиБиоТехник».
- Полозов Алексей Сергеевич — индивидуальный предприниматель.
- Юрков Дмитрий Васильевич — депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам.
- Котцов Виктор Алексеевич — третий помощник капитана в ФГУП «РОСМОРОРТ».
- Суходолец Роман Васильевич — индивидуальный предприниматель.
- Спиридонов Александр Юрьевич — главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению в АО «ПО «Севмаш».
- Данилов Вячеслав Дмитриевич, экономист - руководитель группы
АО "ЦС "Звездочка"
73 одномандатный округ
- Норицын Леонид Вениаминович — начальник группы электроподстанций в ПАО «ФСК ЕЭС».
- Иванов Артем Андреевич — генеральный директор ООО «Архангельский водорослевый комбинат».
- Торопов Владимир Алексеевич — директор ГКУ АО Архангельский областной центр социальной защиты населения.
- Зыкова Юлия Сергеевна — индивидуальный предприниматель.
- Бондаренко Светлана Федоровна — преподаватель в МБУ ДО «Приморская ДШИ».
- Кольцов Кирилл Юрьевич — юрист-консультант в ООО «Попутчик».
- Рыженков Андрей Александрович — директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области.
- Вторыгина Елена Андреевна — депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
- Карышев Константин Николаевич — гендиректор ООО «ТехноЭксперт».
Единый партийный список
- Новиков Иван Владимирович — председатель комитета по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту Архангельского областного Собрания депутатов.
- Полозов Алексей Сергеевич — индивидуальный предприниматель.
- Чесноков Игорь Александрович — заместитель председателя, председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного самоуправления.
- Иванов Артем Андреевич — генеральный директор ООО «Архангельский водорослевый комбинат».
- Мишин Максим Артурович — агент недвижимости.
- Торопов Владимир Алексеевич — директор ГКУ АО Архангельский областной центр социальной защиты населения.
- Шишов Дмитрий Сергеевич — электросварщик в АО МРТС
- Кольцов Кирилл Юрьевич — юрист-консультант в ООО «Попутчик».
- Зыкова Юлия Сергеевна — индивидуальный предприниматель.
- Вторыгина Елена Анреевна — депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
- Челпанов Иван Геннадьевич — безработный.
- Котцов Виктор Алексеевич — третий помощник капитана в ФГУП «РОСМОРОРТ».
- Калимуллин Рим Мукамилевич — депутат Архгордумы, гендиректор ООО Торговый Дом «Татарстан-Архангельск».
- Ковалев Сергей Михайлович — ректор Архангельского областного института открытого образования, председатель регионального оргкомитета.
- Прокопьева Екатерина Владимировна — председатель Архангельского областного Собрания депутатов.
- Бельков Алексей Васильевич - АО "Архангельская областная энергетическая компания", ведущий инженер-теплоэнергетик.
- Виноградов Александр Николаевич АО Почта России, механик.
Довыборы в Архангельское областное Собрание
3 округ
- Незговоров Артём Владимирович — руководитель обособленного подразделения ООО «ПолиБиоТехник».
- Ямов Антон Юрьевич — генеральный директор ООО «СтройГарант».
- Распеченюк Александр Викторович — генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск».
- Новиков Роман Иванович — начальник службы МИЭС в ООО «АСЭП».
- Гвоздев Дмитрий Юрьевич — генеральный директор ООО «Регион-лес».
- Феклистов Александр Николаевич — адвокат.
13 округ
- Малыгин Андрей Анатольевич — Начальник лесной биржи АО «АЦБК».
- Гобеляк Андрей Петрович — председатель НГОО Ветераны Северного края.
- Карышев Константин Николаевич — генеральный директор ООО «ТехноЭксперт».
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