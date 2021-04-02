Депутат довел до суда отсутствие медработника в 28-й школе Архангельска

Труды вице-спикера Архангельской городской Думы Олега Черненко не пропали даром:
- Начиная с марта, поднимаю проблему отсутствия в архангельской школе №28 постоянного медработника и равнодушного, несмотря на многочисленные депутатские запросы, бездействия чиновников в решении этой проблемы. В ответах Минздрава и руководства горбольницы №4 (обязанной обеспечить школу медперсоналом) читалось между строк, что справедливое негодование родителей воспринимается, скорее, как неуместная паника. В случае возможного ЧП ученикам предлагали вызывать скорую помощь или обращаться к врачу в 4-ю городскую больницу.
Но родители не раз свидетельствовали, что в школе постоянно случаются непредвиденные ситуации, угрожающие здоровью учеников, а карета медпомощи не приезжала в прописанные по нормативам 3-5 минут (ключевое время для спасения жизни в экстренных случаях)... и даже по прошествии 15 минут.
После получения нескольких безрезультатных чиновничьих отписок, по которым продолжает подвергаться опасности здоровье более 1000 детей, я обратился в городскую прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку соблюдения прав учащихся. Надзорный орган в результате выявил, что с 5.02.2021 года нахождение медработника в помещении школы по условиям договора между средней школой №28 и ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №4» не обеспечено, что создает угрозу здоровью детей, а также нарушает их права на охрану здоровья, положенные по федеральному законодательству.
В связи с этим прокуратура города предъявила в суд иск к медицинской организации о возложении обязанности организовать оказание в школе №28 первичной медпомощи учащимся в течение всего образовательного процесса в соответствии с графиком работы учреждения. Надеюсь, независимая ветвь государственной власти наконец поставит точку в этом деле в пользу родителей и учеников. И хотя бы с нового учебного года в 28-й появится постоянный медик.