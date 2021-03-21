Зампред АрхГорДумы Олег Черненко о главных вопросах апрельской сессии

На двадцать восьмой сессии Архангельской городской Думы, прошедшей в среду, депутаты рассмотрели ряд вопросов и приняли отчет Главы города за 2020 год. Своими впечатлениями и критическими замечаниями по ряду обсуждаемых вопросов поделился вице-спикер Олег Черненко:
- Особой критики со стороны депутатского корпуса по отчёту Главы о проделанной работе не прозвучало, так как, по сути, с недавно вступившего в должность руководителя спрашивать за деятельность предшественников некорректно, тем более, что Глава в немалой части доклада озвучивал поставленные перед городскими властями задачи на будущее.
Нужно отметить, что нереалистичных планов не ставится: выделены болевые точки в управлении городом, в отношении которых муниципалитет намерен вести планомерную работу по их нивелированию. В частности, бОльшее внимание городская власть намерена уделить качественному управлению расходной частью бюджета, развитию комфортной городской среды (формировать список готовых проектов заранее, чтобы успевать попадать в программу ФКГС и осваивать в случае выделения дополнительные федеральные средства), усовершенствованию сферы транспортных перевозок, а также заняться проблемами переселения из аварийного фонда (реализовывать программу комплексного развития территорий - уходить от точечной застройки, проводить соответствующую стимулирующую работу с застройщиком).
Также Глава отметил необходимость тщательной работы в сфере ЖКХ: в планах - создание крупных управляющих компаний, которые обладают максимальными мощностями для своевременного решения проблем горожан, реализация проектов по газификации 11 котельных, проектирование очистных сооружений (в ближайший период - на Лесной речке), в результате чего значительно повысится качество питьевой воды в ряде округов. Было признано, что, к сожалению, нет свободных средств на модернизацию дренажно-ливневой канализации города, который в ней остро нуждается, но по мнению Главы МО, решение этого вопроса необходимо искать в рамках программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области».
Конечно, было сказано и про развитие соцсферы: строительство школ и садов в городе продолжится; помимо спальных округов, планируется построить организации - дошкольное и общеобразовательное - и в центре города. Кроме того, в городе в ближайшие годы может вырасти число спортивных объектов; сейчас готовится документация на ледовый ФОК в округе Майская Горка, два бассейна за 132 млн каждый (один в Соломбале, второй - участок пока определяют), легкоатлетический манеж (стоимостью 370 млн, в районе стадиона «Буревестник»). По этим проектам в настоящее время ведется работа с инвесторами.
Хочется отметить, что в течение многих лет по итогам отчетов глав я говорил о необходимости увеличения бюджетов округов для большей возможности качественного благоустройства территорий. И сейчас наконец впервые услышал, что власти намерены реализовывать это предложение. Как метко подметил глава, «пока плетемся в хвосте, но задел положен». Надеюсь, что будет так.
Впрочем, с моей стороны не обошлось и без справедливой критики: есть проблемы со строительством двух проектов в округе Майская Горка - в 2020 году по ним была потеря финансирования. Так, Минстроем Архангельской области были отозваны лимиты бюджетных обязательств на возведение школы на 1600 мест осенью 2020 года, а также на выполнение мероприятий по строительству дороги ул. Стрелковая - Карпогорская. Если школу в 2021-м строить все-таки начали, то по дороге пока тишина. Считаю, что нужно более тщательно и заранее готовиться к таким масштабным проектам, находиться в постоянном диалоге с областью. Мы должны быть требовательнее: на общефедеральном уровне и в других регионах показатели строительства перевыполняется, но, к сожалению, не у нас.
Ещё одна проблема: где качественное летнее содержание дорог? Снега давно нет, а город весь в песке, к уборке практически не приступали. Считаю, что к исполнению муниципальных контрактов нужно подходить более ответственно.
Фактически не работает в Архангельске программа по предоставлению участков многодетным семьям – в 2020 году не было ни одного(!) заявления от многодетных семей на выделение земли при наличии 502 сформированных земельных участков. Семьи не хотят брать то, что им предлагают. Получается, работа для «галочки»?!
Необходимо более грамотно подходить к решению проблем в сфере пассажирских перевозок: нельзя менять маршруты бездумно - без соответствующего исследования, а потом вновь возвращать прежние после огромного количества жалоб. Так растёт только народное негодование, а никак не качество автобусных перевозок.
Также я указал руководству города на необходимость внимания со стороны администрации на строящийся объект на Карпогорской, 26, по которому получил массу жалоб от жителей на ущемление застройщиками их прав. Попросил Главу организовать комиссионный выезд на объект совместно с прокуратурой...
Депутаты заслушали и информацию департамента городского хозяйства о выполнении адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». В настоящее время на территории МО «Город Архангельск» не завершена реализация этапа 2020 года. (На эту злободневную тему сделаю отдельный подробный материал).
В рамках «Часа администрации» обсудили насущные проблемы областного центра. Так, представитель «РВК-Архангельск» признал, что эксперимент по внедрению автоматических водоразборных колонок имеет ряд недостатков. Выяснилось, что электроника устройств не выдерживает суровых климатических условий, а благоустройство территорий возле сооружений осложняется из-за своеобразного рельефа местности. Ряд адресов смогли обеспечить подходами к колонкам в «деревянном исполнении», а часть нет. В частности, такое благоустройство по улице Пугачева, по мнению специалистов, не даст результата, ведь на территории не предусмотрен отвод воды. «РВК-Архангельск» планирует закупать дополнительное оборудование для дальнейшей замены дефектного.
И напоследок АрхГорДумой было принято решение о передаче «Детской музыкальной школе №1 Баренцева региона» в безвозмездное пользование здания бывшего магазина «Детский мир» в центре Архангельска по адресу: пр. Троицкий, 47. Известно, что в дальнейшем по нацпроекту данную площадку планируют модернизировать в современную школу искусств, где будут проводиться бесплатные занятия для детей. Будем с коллегами держать на контроле.