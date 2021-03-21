«Главное – любить людей». Депутат Госдумы о встрече с будущими журналистами САФУ

Ирина Чиркова рассказывает:
- 27 апреля, в День российского парламентаризма, встретилась со студентами САФУ - будущими филологами и журналистами. В итоге получился не парламентский урок, а интересный полуторачасовой разговор с молодёжью об авторитете власти, доверии к выборам, поиске подхода к аполитичным слоям населения.
Какие классные ребята! Смело высказываются, анализируют реалии, глубоко думают, ищут смыслы. Ну, а встретиться с однокурсником - выпускником журфака-2004 Владимиром Варакиным, ныне - доцентом кафедры журналистики, мне было вдвойне приятно!!
По проведённому в аудитории экспресс-опросу, половина студентов хотела бы попробовать искать себе лучшую долю за пределами Архангельской области. Но абсолютно у всех болит душа за судьбу родного Поморья. Молодёжь готова к включению в принятие решений. И вместе мы сошлись на том, что любой парламентарий должен в первую очередь любить людей и советоваться с населением...
Спасибо за гостеприимность Высшей школе социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ и лично заместителю директора по учебной работе Евгению Калашникову.