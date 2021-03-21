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Архангельскую область должны были объединить с НАО еще в 2008 году

Об этом сообщил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о необходимости сокращения числа российских регионов за счет объединения субъектов Федерации.

По словам политолога, этому плану помешал кризис 2008-го года.

Напомним, в то время во главе Ненецкого автономного округа стоял назначенный президентом Валерий Потапенко, сменивший на этом посту Алексея Баринова, большого противника подобного объединения. В свою очередь, Архангельской областью управлял вороватый Илья Михальчук.

Эксперт полагает, что кампанию по укрупнению регионов стоит начинать именно с Архангельской и Тюменской областей – «только тогда можно будет говорить о каких-то других объединениях». При этом он же признает, что «недавняя попытка Цыбульского объединить НАО и Архангельскую область ни к чему не привела, кроме всплеска напряженности. От проекта бодро отказались».

Короче, отдыхаем…

 

30 апрель 07:28 | : Политика

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