Об этом сообщил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о необходимости сокращения числа российских регионов за счет объединения субъектов Федерации.
По словам политолога, этому плану помешал кризис 2008-го года.
Напомним, в то время во главе Ненецкого автономного округа стоял назначенный президентом Валерий Потапенко, сменивший на этом посту Алексея Баринова, большого противника подобного объединения. В свою очередь, Архангельской областью управлял вороватый Илья Михальчук.
Эксперт полагает, что кампанию по укрупнению регионов стоит начинать именно с Архангельской и Тюменской областей – «только тогда можно будет говорить о каких-то других объединениях». При этом он же признает, что «недавняя попытка Цыбульского объединить НАО и Архангельскую область ни к чему не привела, кроме всплеска напряженности. От проекта бодро отказались».
Короче, отдыхаем…