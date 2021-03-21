Национальный рейтинг губернаторов: Цыбульский на 63-м месте

Опубликован рейтинг глав российских регионов за март-апрель текущего года.
Политаналитики отмечают, что начало 2021-го характеризовалось переосмыслением года минувшего. В целом ситуация оставалась во многом неопределённой. Почти все субъекты РФ вступили в него с утверждённым дефицитным бюджетом, но закончили первый квартал в большинстве – с текущим профицитом. Экономика стала оживать, но многочисленные негативные явления оставались. Карантинные меры ослабли, и акцент был сделан на агитацию за вакцинацию.
Определенную нервозность в общую ситуацию внесли в конце марта и губернаторские, как неожиданные, так и прогнозируемые. Причём первая из них – это арест из-за коррупционного преследования пензенского губернатора И. А. Белозерцева. Другие отставки – уход губернаторов-старожилов Ш. В. Кара-оола в Тыве и С. И. Морозова в Ульяновской области, а также В. З. Битарова в Северной Осетии. Короче, Кремль в очередной раз дал понять своим наместникам – все вы не вечны под нашей лупой.
Итак…
Первые три места заняли – Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Александр Дрозденко (Ленинградская обл.).
Последние три: Андрей Клычков (Орловская обл.), Владимир Сипягин (Владимирская обл.), Валентин Коновалов (Хакасия).
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 63-м месте.
Комментарий эксперта рейтинга:
- 2 апреля исполнился ровно год, как Александр Цыбульский был переведён президентским указом из более-менее благополучного Ненецкого автономного округа в депрессивную Архангельскую область. Депрессивную не только экономически, но и политически: у заявившегося на третий губернаторский срок Игоря Орлова шансы на победу были минимальными при всём имеющемся административном ресурсе. В итоге Цыбульский получает на выборах почти 70% голосов избирателей – небывалый прецедент в истории Поморья. Зато брошенный НАО «отомстил» ему за предательство, проголосовав за главную конкурентку Ирину Чиркову. Но там и пришедших на эти выборы было с гулькин клюв. Так что не страшно.
Годовщину Цыбульский отметил своим первым годовым отчётом в ранге главы Поморья. И сразу же поднялся на несколько позиций вверх во всевозможных рейтингах и на губернаторских биржах. Причём благодаря не только озвученным цифрам (за ковидный год в Поморье построено 353 тысячи квадратных метров нового жилья, в том числе под переселение из ветхого, а региональное здравоохранение получило дополнительных средств из федерального бюджета на кругленькую сумму в 1.5 млрд руб.), но и манерой их излагать. Впервые за долгие годы не было стыдно за главу, это была речь живого заинтересованного человека, а не бубнёж себе под нос, как у трёх его предшественников.
В целом Цыбульский продолжает находиться в образе «хорошего москвича», делая в работе упор на свои столичные связи, что в итоге приносит в регион реальные деньги.
Интересная деталь. За прошедшие месяцы в области заведено сразу несколько уголовных дел на чиновников-коррупционеров (двух глав МО и двух бывших членов правительства из команды Орлова). По идее, такой негатив должен пойти в минус действующему губернатору, но только не в этом случае. Наоборот, в обществе всё чаще говорят: «Вот что значит – пришёл бывший контрразведчик (Цыбульский – выпускник ВИИЯ, вуза определённой ориентации и репутации), сейчас он гидру-то повыкорчёвывает». То, что мэр Котласа Бральнин, по его собственнм словам, после отставки и перед арестом получил предложение поработать в региональных правительственных структурах, как-то сразу забылось.
Впрочем, последний губернаторский ход по продвижению региона в федеральную новостную ленту с пометкой «позитив» – возвращение в Архангельск кинофестиваля «Сполохи» – был воспринят местными фестивальщиками крайне неоднозначно. Ведь они проводят свои на гранты, самостоятельно ищут спонсоров, а организатор «Сполохов» московский актер Жигунов даже не скрывает, что рассчитывает на деньги худого регионального бюджета. Местное культурное сообщество обижено, а именно оно искренне поддерживало Цыбульского во всех начинаниях. Придётся последнему как-то реабилитироваться…