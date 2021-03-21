Валентина Сырова: Дмитрий Морев понимает, в каких направлениях развивать город

Спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова прокомментировала принятие депутатами на сегодняшней 28-й сессии городской Думы отчета Главы Архангельска Дмитрия Морева о результатах его деятельности и городской Администрации:
- Первый отчёт главы города Дмитрия Морева стал возможностью открыто, детально и заинтересованно обсудить наиболее острые городские. Наш разговор длился около трёх часов! Вместе с тем мы увидели, что у администрации и главы есть чёткое понимание движения вперёд и путей решения проблем. Это касается и вопросов благоустройства, дорожного строительства, решения проблем дошкольных учреждений. Есть, на мой взгляд, и прорывные решения, особенно в сфере чёткого распределения ответственности за уборку дворовых территорий.
Для улучшения ситуации с уборкой создано специальное учреждение «Городское благоустройство». Мы поддержали инициативу главы города и добавили денег округам на цели благоустройства.
Я бы отметила системную работу главы города с губернатором Александром Витальевичем Цыбульским и правительством региона. Результаты мы видим - в город поступают дополнительные деньги на дороги, благоустройство, строительство школ и детсадов. Создана рабочая группа на уровне регионального правительства, задача которой создание механизма постоянной помощи городу.
На мой взгляд, Дмитрий Морев видит цели, к которым надо идти, чутко реагирует на запросы граждан и тесно сотрудничает с депутатским корпусом.