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Валентина Сырова: Дмитрий Морев понимает, в каких направлениях развивать город

Спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова прокомментировала принятие депутатами на сегодняшней 28-й сессии городской Думы отчета Главы Архангельска Дмитрия Морева о результатах его деятельности и городской Администрации:

- Первый отчёт главы города Дмитрия Морева стал возможностью открыто, детально и заинтересованно обсудить наиболее острые городские. Наш разговор длился около трёх часов! Вместе с тем мы увидели, что у администрации и главы есть чёткое понимание движения вперёд и путей решения проблем. Это касается и вопросов благоустройства, дорожного строительства, решения проблем дошкольных учреждений.  Есть, на мой взгляд, и прорывные решения, особенно в сфере чёткого распределения ответственности за уборку дворовых территорий. 

Для улучшения ситуации с уборкой создано специальное учреждение «Городское благоустройство». Мы поддержали инициативу главы города и добавили  денег округам на цели благоустройства. 

Я бы отметила системную работу главы города с губернатором Александром Витальевичем Цыбульским и правительством региона. Результаты мы видим - в город поступают дополнительные деньги на дороги, благоустройство, строительство школ и детсадов.  Создана рабочая группа на уровне регионального правительства, задача которой создание механизма постоянной помощи городу. 

На мой взгляд, Дмитрий Морев видит цели, к которым надо идти, чутко реагирует на запросы граждан и тесно сотрудничает с депутатским корпусом.

 

28 апрель 13:49 | : Политика

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