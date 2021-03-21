Депутат Госдумы Ирина Чиркова: "Приятно, когда получается помочь!"

Эта история о том, как победить чиновничье равнодушие к людям, являющимся гордостью Поморья. Рассказывает Ирина Чиркова:
- В конце марта неравнодушные жители города Онеги написали мне историю Виталия Антонова - чемпиона Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в Австрии, победителя чемпионата России по лёгкой атлетике и других спортивных соревнований среди инвалидов. В 2016 году Виталий получил квартиру по договору найма как сирота в новостройке на ул. Седова, 7. Однако качество дома оказалось низким: в предоставленной квартире почти сразу же обнаружились протечки кровли, гнилые полы, появление плесени и отсутствие нормальной вентиляции. Названные обстоятельства вынудили Виталия Антонова съехать и снимать другое жилье.
Парень постоянно обращался во всевозможные инстанции, но - безрезультатно. Администрация Онежского района считала, что нарушения являются «незначительными» и не препятствуют проживанию в жилом помещении, а также допущены по вине Виталия, поэтому рекомендовали сделать ремонт за свой счет.
По просьбе онежан я подключилась к этой истории. Мы связались с Виталием, затем направили запросы в Государственную Жилинспекцию Архангельской области, региональную прокуратуру, Администрацию МО «Онежский муниципальный район» с требованием устранить нарушение законного права сироты на качественное жилье. Проверки возымели действие. Вчера позвонил счастливый Виталий - ему вручили ключи от новой благоустроенной квартиры, чему я очень рада! От души поздравляю Виталия с новосельем!!
...Кстати, в ходе разбирательств выяснилось, что в подобной ситуации оказалась ещё одна юная онежанка-сирота, получившая «гнилую» квартиру в том же злополучном доме на Седова. Постараемся помочь и ей. Надеюсь, компетентные органы выяснят всю полноту картины, кто санкционирует приемку и раздачу людям негодного социального жилья.