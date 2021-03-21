Всё под контролем и всем на орехи. Рабочая неделя депутатов АрхГорДумы

Наша редакция продолжает знакомить читателей с трудовыми буднями их депутатов.
Михаил Федотов исследовал причины, по котором пенсионерам его округа сложно добраться до спасительной вакцины от коронавируса. Далеко и слишком дорого.
- Об этой проблеме мне рассказал председатель ТОС 29-го лесозавода Борис Васильевич Овчинников. Не раздумывая, подключился к решению вопроса. Изначально обратился в поликлинику № 3 с просьбой привезти вакцину на 29-ый лесозавод, чтобы пожилые люди могли привиться на месте. Однако выяснилось, что это невозможно, так как вакцина должна содержаться в определённых условиях с соблюдением температурного режима и другого. Тогда решил организовать поездку пенсионеров поликлинику на автобусе. Борис Овчинников оповестил пенсионеров 29-го лесозавода, и все желающие записались на прививку. В больнице пенсионеров сопровождала мой помощник Наталья Рябчикова. Так сегодня привились от COVID-19 20 жителей Маймаксы. Заодно некоторые пенсионеры сделали флюорографию, посетили терапевта, кардиолога и других специалистов. Вторую прививку запланировали на 7 мая. Рад, что всё прошло хорошо. Желаю всем крепкого здоровья и долгих лет жизни! - рассказал Михаил Федотов.
Депутаты Мария Харченко и Иван Воронцов приняли участие 14-м форуме «Молодежь в действии». На нем молодые жители города презентовали собственные проекты в областях спорта, творчества, образования, социальной направленности. Всего 36. Признанные лучшими, получат поддержку со стороны городской и районных администраций.
Рассказывает Мария Харченко:
- Оценивая те проекты, которые представили участники, абсолютно точно можно сказать, что у молодежи есть большой запрос на общественные пространства, зоны отдыха и спортивные площадки. Одна из участниц представила актуальный проект по оборудованию площадки для дрессировки и выгула собак. Но вместе с этим, существует большой запрос на мероприятия, направленные на творческую реализацию молодежи, это организация литературных вечеров, художественных выставок, театральных и медиа проектов. Прозвучало много интересных предложений, некоторые из которых, я думаю удастся реализовать.
По итогам форума лучшими были признаны: «Спортивный парк» по благоустройству посёлка Силикатный, проект по обустройству спортивной площадки в Маймаксе и проект по созданию скейтпарка в Исакогорке. Остался сущий пустяк - дождаться их воплощения не на бумаге, а в реальности.
Спикер городской Думы расставила приоритеты ближайшей сессии (28-29 апреля):
– Главным вопросом предстоящей сессии станет отчет главы Архангельска. Глава будет отчитываться за работу всей администрации, всех ее подразделений. Я уверена, что Дмитрию Александровичу есть что сказать.
При этом она же отметила, что подвижки в уборке улиц областной столицы определенно есть – город стал зримо чище. А тут еще и сегодняшний субботник, который всем не вредно посетить. Бревна перетаскивать не придется… чай, не Кремль.
А еще острые дебаты ожидаются по проблеме переселения архангелогородцев из ветхого и аварийного жилья. Тут Архангельск, вы не поверите, идет даже с некоторым опережением ранее намеченных планов. Но…
- Буквально на днях на собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России, состоявшемся в Северодвинске, мы с коллегами из других городов обсуждали вопросы переселения граждан из аварийного жилья. Они присущи и другим муниципалитетам, но в Архангельске эта проблема гораздо глубже. Стоит отметить, что в других городах скоро приступят к реновации хрущевок, а мы пока еще разбираемся с деревянным фондом.
Интересно, что по этому поводу скажут на сессии…