Как выяснилось, ОНФ давно живет по вчерашнему посланию президента

В Послании Федеральному собранию Президент определил стратегические направления работы до 2024-го года: много инфраструктурных проектов, огромные средства, выделяемые на науку и на помощь тем, кому она нужна больше всего, отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Он выделил ряд тем, прозвучавших в Послании, особенно значимых для Народного фронта, в том числе о газификации населенных пунктов.
«Мы закончили исследование во всех регионах страны и точно можем сказать, что цена подключения варьируется в 13 раз в сопоставимых условиях. И то, что наши коллеги из «Единой России» делали предложение о том, что газовики должны оплачивать подключение до границ участка, а не до границ населенного пункта, это крайне важно. И мы с удовольствием передадим «Единой России» все наши наработки, покажем, где цены на подключение являются запретительными для людей», - сказал М. Кузнецов.
Также ранее Народный фронт выступал с инициативой о доплатах педагогам в организациях среднего специального обучения. При анализе обращений, поступивших на Прямую линию с Президентом, заметил эту несправедливость. Люди, которые работают в СПО, говорили о том, что они выполняют ту же самую работу классных руководителей, но не получают президентскую надбавку.
«На Прямую линию Президента поступили тысячи обращений, где люди считают несправедливым то, что в общеобразовательных школах есть такая выплата, а в средне-специальных организациях нет. Эта несправедливость устранена Президентом. Это очень важная и нужная мера, которая будет действительно очень востребована», - отметил руководитель Исполкома ОНФ.
Еще одно важное направление работы Народного фронта, вошедшее в перечень поручений Президента, отметил М. Кузнецов. С прошлого года ОНФ оказывает консультационную поддержку путешественников в рамках программы туристического кэшбека.
«Как только Правительство запустило программу туристического кешбэка, мы сразу создали горячую линию. Десять тысяч человек обратились за информационной помощью и с предложениями, на какие категории поездок эту программу еще распространить. И то, что сегодня Президент принял решение о распространении программы кешбэка на летний отдых детей в размере 50 процентов от стоимости поездки – это, конечно, невероятная поддержка семьям», - заключил он.