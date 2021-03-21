Ирина Чиркова. Президент посоветовал Поморью брать кредиты с умом

Во вчерашнем материале о президентском послании мы писали, что депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова, присутствовавшая в «Манеже», чему-то загадочно улыбалась. Оказывается, вот чему:
- По вчерашнему заявлению Президента Путина адресную поддержку получат десятки регионов и городов. Только вот напрямую наш регион не прозвучал в отличие от множества других, что поначалу лично меня расстроило. Ну, нет у нас недостроенного метро, как в Челябинске, или известных туристических троп, как на Алтае или Крыму. И все-таки Поморье в послании фигурирует.
Президент предложил помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Было объявлено, что весь объем коммерческого долга субъекта, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. По разным методикам подсчета объёмов собственных доходов такая мера может затронуть от 5 до 19 регионов, как пишет РБК. В любом варианте в список получателей поддержки Архангельская область войдёт с ее 10-миллиардным коммерческим кредитом (это прирост за 2020й, всего - 23,7 млрд на 1 апреля 2021го). Также выгодоприобретателями станут Удмуртия (потенциальный объем долга под рефинансирование - 22,5 млрд руб.), Хабаровский край (15,8 млрд), Мордовия (14,47 млрд), Псковская (9,87 млрд) область.
Однако не все так радостно: вышеназванная помощь может исключить регионы-должники из других вариантов господдержки. Владимир Путин представил вчера новый инструмент поддержки субъектов - инфраструктурные кредиты, направленные на реализацию масштабных и важных проектов по развитию территорий. В послании прозвучало четко и даже жестко: эти инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) получат прежде всего те субъекты, кто проводит ответственную долговую политику. Такое вот справедливое поощрение. И «перепадёт» ли нам что-то из объявленного объема ИБК в размере 500 млрд рублей, сказать сложно и будет в том числе зависеть от лоббистских способностей руководства Поморья.
А ведь дорогу на Онегу или Нарьян-Мар или, к примеру, разноуровневую развязку с ЖД моста в Архангельске вполне можно постараться пробить через ИБК. Северяне за это уж точно скажут спасибо...