Валентина Сырова: "В каждом Послании президента на первом месте стоит человек"

Председатель Архангельской городской думы Валентина Сырова прокомментировала Послание Федеральному Собранию президента РФ Владимира Путина.
«Владимир Путин постоянно в своих Посланиях особое внимание уделяет социальной сфере и заботе о человеке. И на этот раз президент объявил существенные меры поддержки российской семьи», - подчеркнула Валентина Сырова.
Спикер Архангельской горДумы подчеркнула, что Владимир Путин особенно подробно остановился на мерах поддержки материнства и детства, социально незащищенных граждан. И при этом во главе угла деятельность учреждений социальной сферы - детсадов, поликлиник, центров занятости.
«Они должны работать исходя из потребностей человека и главная задача всей системы власти в стране - обеспечить гражданам максимальное удобство при получении государственных и муниципальных услуг . Это конкретный и понятный для реализации вектор развития и совместной работы», - отметила Валентина Сырова.
Председатель горДумы также обратила внимание, что глава государства сделал много посылов в адрес регионов и их запросы.
«И здесь во главе угла – вопросы жилищного строительства, бесплатной подводки газа к домовладениям, строительства автодорог, обновления инфраструктуры ЖКХ», - подчеркнула Валентина Сырова.