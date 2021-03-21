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Валентина Сырова: "В каждом Послании президента на первом месте стоит человек"

Председатель Архангельской городской думы Валентина Сырова прокомментировала Послание Федеральному Собранию президента РФ Владимира Путина.


«Владимир Путин постоянно в своих Посланиях особое внимание уделяет социальной сфере и заботе о человеке. И на этот раз президент объявил существенные меры поддержки российской семьи», - подчеркнула Валентина Сырова.


Спикер Архангельской горДумы подчеркнула, что Владимир Путин особенно подробно остановился на мерах поддержки материнства и детства, социально незащищенных граждан. И при этом во главе угла деятельность учреждений социальной сферы -  детсадов, поликлиник, центров занятости.


«Они должны работать  исходя из потребностей человека и главная задача всей системы власти в стране - обеспечить гражданам максимальное удобство при получении государственных и муниципальных услуг . Это конкретный и понятный для реализации вектор развития и совместной работы», - отметила Валентина Сырова.


Председатель горДумы также обратила внимание, что глава государства сделал много посылов в адрес регионов и их запросы.


«И здесь во главе угла – вопросы  жилищного строительства, бесплатной подводки газа к домовладениям, строительства автодорог, обновления инфраструктуры ЖКХ», - подчеркнула Валентина Сырова.


21 апрель 18:18 | : Политика

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