Олег Черненко: не только об Ипатове

Вице-спикер Архангельской городской Думы Олег Черненко поделился своими впечатлениями от вчерашнего заседания совета политических партий при губернаторе Поморья, членом которого он является:
- Подробно рассматривали три вопроса повестки. Первым депутаты заслушали доклад министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Архангельской области Дмитрия Поташева о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Приоритетными направлениями в работе для дальнейшей успешной реализации программы объявлены следующие задачи: кардинальное повышение качества городской среды, максимальное вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды, осуществление общественного контроля на всех этапах благоустройства.
Отмечается, что с каждым годом власти намерены увеличивать количество городов с благоприятной городской средой, обеспечивать прирост благоустроенных общественных пространств и вовлекать горожан в процесс формирования городского комфорта. Для реализации этой цели регион в период с 2019 по 2024 год затратит в общей сложности 2,9 млрд рублей (совместные средства федерального и регионального бюджета, подробности распределения финансирования можно посмотреть в инфографике, прикрепленной к посту).
Итоги по созданию комфортного пространства в нашем регионе за период 2017-2020 годов таковы: благоустроена 441 общественная территория, 570 дворов, потрачено на реализацию проектов 1,54 млрд рублей. В планах на 2021 год - модернизация 110 общественных территорий, 60 дворов, реализация 14 проектов благоустройства, на что в общей сумме выделено 328 млн рублей.
В конце апреля жителям предстоит принять участие в рейтинговом голосовании, которое определит победителей, достойных благоустройства в 2022 году. Лидером по количеству «номинантов» стал Архангельск, где для предстоящего голосования отобрано 12 общественных территорий, в Северодвинске – 1 общественная территория и 3 дизайн-проекта, в Новодвинске – 4 общественные территории.
Вторым вопросом заседания стало обсуждение повестки завтрашней сессии Архангельского областного Собрания депутатов, где народным избранникам предстоит рассмотреть ряд важных законопроектов.
Также губернатор представил собравшимся кандидата на должность заместителя губернатора по внутренней политике... Об этом подробней здесь.