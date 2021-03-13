Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поморские эсеры приписали себе победу на выборах в Коряжме

Как мы сообщали ранее, на состоявшихся в минувшее воскресенье довыборах в Коряжемскую городскую Думу по двухмандатному избирательному округу №9 победу одержали Елена Ярыгина и Николай Полутов, набравшие 241 и 202 голосов соответственно. Первая представляет «Единую Россию», второй участвовал как самовыдвиженец.

Однако еще до официального объявления результатов, региональное отделение «Справедливой России» на своем сайте поспешило объявить совсем других победителей, членов СР Михаила Чиликина и Андрея Щекина, в действительности набравших смешные 80 голосов на двоих.

Точно такая же ситуация произошла и на довыборах в Коноше, где «Справедливая» (кавычки, как никогда, уместны) тоже не получила ни одного мандата.

Впрочем, вскорости победная реляция была убрана с партийного сайта, но память о плутовстве и неприятный осадочек остались.

 

20 апрель 11:05 | : Политика / Скандалы

Главные новости


НТВ, которого нет. И не было...
СССР, Гагарин… и моя бабушка. С нелюбовью о космосе

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (224)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20