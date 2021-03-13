Поморские эсеры приписали себе победу на выборах в Коряжме

Как мы сообщали ранее, на состоявшихся в минувшее воскресенье довыборах в Коряжемскую городскую Думу по двухмандатному избирательному округу №9 победу одержали Елена Ярыгина и Николай Полутов, набравшие 241 и 202 голосов соответственно. Первая представляет «Единую Россию», второй участвовал как самовыдвиженец.
Однако еще до официального объявления результатов, региональное отделение «Справедливой России» на своем сайте поспешило объявить совсем других победителей, членов СР Михаила Чиликина и Андрея Щекина, в действительности набравших смешные 80 голосов на двоих.
Точно такая же ситуация произошла и на довыборах в Коноше, где «Справедливая» (кавычки, как никогда, уместны) тоже не получила ни одного мандата.
Впрочем, вскорости победная реляция была убрана с партийного сайта, но память о плутовстве и неприятный осадочек остались.