Ваге Петросян: «Госзакупки в Архангельской области должны быть прозрачными»

Первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян дал руководству регионального контрактного агентства одну неделю на выработку конкретных решений по повышению прозрачности государственных закупок и эффективности расходования бюджетных средств.
Напомним, поручение по повышению открытости закупочных процедур ранее было озвучено губернатором Архангельской области Александром Цыбульским на оперативном совещании с членами администрации и правительства региона. В частности, глава акцентировал внимание на использовании программного обеспечения «Электронный магазин для малых закупок», которое до сих пор не используется в полную силу.
О работе этого электронного сервиса руководитель контрактного агентства Архангельской области Андрей Копасов доложил первому заместителю губернатора региона Ваге Петросяну. Копасов пояснил, что модуль «Малые закупки Архангельской области» предназначен для проведения закупок у единственного поставщика с ценой контракта до 600 тысяч рублей.
– В 2020 году сервис «обкатывался», проходил тестирование на малых конкурентных закупках, так как были риски сбоя системы, – пояснил руководитель контрактного агентства. – В настоящее время ведется работа по полному внедрению этого модуля. Мы рассчитываем, что данная цифровая платформа позволит экономить средства областного бюджета в размере от 25 до 30 миллионов рублей в год.
Ваге Петросян заметил, что внедрение специализированных электронных сервисов по закупкам – это удобный инструмент на базе IT-технологий, который обеспечивает прозрачность закупочных процедур, оптимизирует процесс торгов, позволяет вести мониторинг современного рынка поставок. В то же время год для тестирования и внедрения такой программы – это слишком долго, сегодня Архангельская область – одна и последних регионов, где до сих пор в полной мере не внедрен электронный документооборот в закупках.
Вице-губернатор подчеркнул, что контрактное агентство создавалось, чтобы все закупочные процедуры были централизованы, приводили к эффективному расходованию бюджетного финансирования.
– Проведение процедуры государственных закупок должно исключать любые коррупционные риски, – заявил Ваге Петросян. – Контрактное агентство не должно быть технической службой со статистами, которые только правят запятые. Они должны владеть спецификой закупок. Для этого необходимо привлекайте к процессу профильных специалистов на всех этапах: от подготовки технического задания до непосредственно заключения контракта.
Первый заместитель губернатора обозначил руководству контрактного агентства недельный срок, в течение которого ведомство должно подготовить и предоставить результаты внедрения программы малых закупок в Архангельской области, а также выработать конкретные решения по расширению полномочий и повышению эффективности работы контрактного агентства.