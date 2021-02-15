Дмитрий Морев совершил инспекционную поездку в Соломбалу

С рабочей поездкой Дмитрий Морев выехал в Соломбальский округ, чтобы оценить санитарное содержание территорий и определить точки приложения усилий для благоустройства территорий.
В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Соломбале преобразятся два сквера - у культурного центра «Соломбала-Арт» и на Никольском проспекте, неподалеку от бывшей школы № 41.
На месте заброшенного пространства у школы вместо аварийных тополей появятся новые зеленые насаждения, а также прогулочная, спортивная и игровая зоны, освещение и скамейки для отдыха. Вместе с главой округа Дмитрием Поповым и депутатом Архангельской городской Думы Вячеславом Широким Дмитрий Морев обсудил детали проекта. Такое знаковое возрождение должно быть выполнено с высоким качеством, чтобы жители остались довольны.
Меньший по масштабу, но знакомый каждому объект – буквы «Соломбала» на съезде с моста. Каждый год администрация округа их красит, а теперь и ремонтирует – конструкция служит долгие годы и становится ветхой. В перспективе предлагается внести изменения в схему движения транспорта и поставить новые буквы с учетом изменений. Это проект не сегодняшнего дня, но градоначальник поручил профильным департаментам изучить динамику интенсивности движения и предложить решения.
Еще один вопрос в повестке рабочей поездки – судьба стадиона «Юность». В прошлом году на заброшенном стадионе провели вырубку ивняка, выкорчевали корни и пни. Эти работы выполнил ООО «РВК-центр» в ходе санации дюкера, проходящего через стадион.
- Большая территория с хорошим расположением и прекрасным видом на реку. Ее обязательно необходимо использовать и благоустроить. Мы изучим все возможные варианты. Место может быть интересно инвестору для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса или общественного пространства, благоустроенного на условиях государственно-частного партнерства, - подчеркнул Дмитрий Морев по результатам осмотра бывшего стадиона.
Требуют особого внимания в Соломбальском округе и дороги. В этом году в рамках нацпроекта БКАД отремонтируют участок Маймаксанского шоссе, ул. Беломорской Флотилии, а также ул. Мещерского. При выделении дополнительных средств будет приведена в надлежащий вид и ул. Маяковского – проект на ее ремонт готов.
- В нашем округе уборкой общественных территорий занимаются два подрядчика. Активно готовимся к общегородскому субботнику: есть инвентарь, мешки для мусора. Часть отправлена на остров Хабарка. Коллективы соломбальских предприятий уже наводят порядок на прилегающих территориях. Пример показывают сотрудники «Соломбала-Арт», Соломбальской библиотеки, педагоги и учащиеся школ, - рассказал глава округа Дмитрий Попов.
Напомним, Архангельск примет участие в общероссийском субботнике 24 апреля.