Депутаты от Северодвинска разоблачились перед народом

Мы уже сообщали о доходах за прошлый год, который задекларировали сотрудники кремлевской администрации и депутаты Госдумы от Архангельской области.
Теперь очередь дошла до северодвинцев, заседающих Архангельском облСобрании. Так себе показатели…
Георгий Губанов: 2 млн 670 тысяч
Владимир Кулаков: 2 млн 445 тысяч
Михаил Токмаков: 1 млн 550 тысяч
Александр Микляев: 1 млн 711 тысяч
Анастасия Микляева: 842 тысячи
Владимир Сухарев: 701 тысяча
Алексей Кувакин: 361 тысяча.
Отметим, последний (Кувакин) ранее известен как владелец ряда питейных заведений в городе корабелов. Позже он переехал в Москву, где, как видим, бизнес у него не заладился. Теперь понятно его согласие занять пост советника при губернаторе Цыбульском… там зарплата явно не 30 тыс. руб/мес.
Скромность – дело хорошее… однако наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Беломорканал» считают, что славному городу не хватает своего толстосума в парламенте региона. Хотя бы для солидности…
Для примера: тройка самых состоятельных архангелогородцев из того же здания – Александр Фролов (239 млн 917 тыс), Михаил Авалиани (68 млн 133 тыс), Виталий Фортыгин (12 млн 954 тыс).