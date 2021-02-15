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Депутаты от Северодвинска разоблачились перед народом

Мы уже сообщали о доходах за прошлый год, который задекларировали сотрудники кремлевской администрации и депутаты Госдумы от Архангельской области.

Теперь очередь дошла до северодвинцев, заседающих Архангельском облСобрании. Так себе показатели…

Георгий Губанов: 2 млн 670 тысяч

Владимир Кулаков: 2 млн 445 тысяч

Михаил Токмаков: 1 млн 550 тысяч

Александр Микляев: 1 млн 711 тысяч

Анастасия Микляева: 842 тысячи

Владимир Сухарев: 701 тысяча

Алексей Кувакин: 361 тысяча. 

Отметим, последний (Кувакин) ранее известен как владелец ряда питейных заведений в городе корабелов. Позже он переехал в Москву, где, как видим, бизнес у него не заладился. Теперь понятно его согласие занять пост советника при губернаторе Цыбульском… там зарплата явно не 30 тыс. руб/мес.

Скромность – дело хорошее… однако наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Беломорканал» считают, что славному городу не хватает своего толстосума в парламенте региона. Хотя бы для солидности…

Для примера: тройка самых состоятельных архангелогородцев из того же здания – Александр Фролов (239 млн 917 тыс), Михаил Авалиани (68 млн 133 тыс), Виталий Фортыгин (12 млн 954 тыс).

19 апрель 13:46 | : Политика

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