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Глава Архангельска выступил на собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России

Представители местного самоуправления муниципальных образований рассматривают вопросы эксплуатации и надлежащего содержания жилищного фонда. Мероприятие проводится в Северодвинске.

- Речь идет о проблемах ветхого и аварийного жилья, реализации программ переселения граждан из аварийного деревянного жилфонда. В повестке дня также вопросы обеспечения своевременного проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов в рамках реализации региональных программ, перспективы проведения мероприятий по реновации жилья в муниципальных образованиях, - обозначил актуальность тематики глава Архангельска Дмитрий Морев.
 Председатель Архангельской гордумы Валентина Сырова отметила, что мероприятие позволяет перенять опыт других муниципалитетов.

- Интересно видеть, как наши соседи решают проблемы переселения граждан из ветхого жилья, строят социальные дома. Тема содержания жилья самая волнующая для всех горожан, и наша задача совершенствовать эту систему, вырабатывая на таких форумах подходы к решению задач, - заявила Валентина Сырова.

 

15 апрель 14:01 | : Политика

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