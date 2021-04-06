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Горячий Котлас. Депутаты от «Единой России» против Светланы Дейнеко

Тревожные сообщения продолжают поступать от наших наблюдателей из южной столицы Архангельской области. По их информации, депутаты местного горсовета почти со 100-процентной вероятностью не утвердят кандидатуру Светланы Дейнеко на пост градоначальника Котласа в случае ее прохождения через отбор комиссии.

Ситуация усугубляется тем, что весь прошедший год журналистка Дейнеко со страниц издания KOT News безжалостно и недальновидно «мочила» весь депутатский корпус.

Народные избранники так же возмущены беспрецедентным давлением извне на их коллег, входящих в отборочную комиссию. Соответствующее письмо с поддержкой кандидатуры Алексея Норицына они написали в адрес губернатора Архангельской области. Копии будут отправлены в федеральные СМИ и центральный аппарат «Единой России».

Обращает на себя внимание тот факт, что из 10 подписантов 7 единороссов (см. ниже).

Мало того, указанная группа депутатов уже в 20-х числах этого месяца готова собрать городской митинг под лозунгом «Дайте право нам самим решать свою судьбу». Что фактически означает призыв к возврату прямых выборов глав МО.

Наши наблюдатели считают, что изначально причина политического скандала лежит в отсутствии заместителя губернатора, отвечающего за внутреннюю политику в регионе.

Напомним, заседание отборочной комиссии по выборам лучшего кандидата в мэры Котласа проходит в эти минуты.

  

15 апрель 10:30 | : Политика / Скандалы

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