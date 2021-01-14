Спикер АрхГорДумы считает управление муниципальным имуществом малоэффективным

На заседании постоянной комиссии Архангельской гордумы по вопросам городского хозяйства депутаты обсудили вопросы управления муниципальным имуществом.
По словам председателя постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства Владимира Хотеновского затраты на содержание муниципальных помещений в 2020 году составили около 50 млн. рублей.
- У каждого департамента, подразделения свои задачи по управлению муниципальным имуществом. Проблема в том, что эти задачи никак не связаны между собой, ввиду отсутствия общей цели и стратегии. Считаю, что необходимо возложить функции управления на муниципальную коммерческую структуру, которая и будет учитывать, содержать и эксплуатировать муниципальное имущество по единым правилам. И одной проблемой в городе, платы за бесполезное имущество, будет меньше, - считает народный избранник.
По мнению депутата Дмитрия Акишева, муниципальное имущество должно помогать городу зарабатывать, а не висеть дорогостоящим балластом.
«Город имеет достаточное количество муниципального имущества, часть из которого целесообразно сдавать в аренду, предварительно приведя его в порядок», - считает Дмитрий Акишев.
По итогам обсуждений принято решение о разработке концепции эффективного управления муниципальным имуществом.
«Перестройка принципов работы с муниципальным имуществом является насущной потребностью для более эффективной организации работы, и понимание этой задачи есть у главы города и администрации в целом. Будем нарабатывать положительный опыт, и стремиться изменить подходы»», - подчеркнула Валентина Сырова.