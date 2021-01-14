Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Судьбу Котласа решит Александр Дятлов

Завтра у Котласа знаменательный день. Сводная комиссия из четырех депутатов местного городского Собрания и такого же количества представителей интересов администрации области рассмотрит 18 кандидатов, представивших документы на конкурс по замещению вакантной должности градоначальника.

В число первых вошли Сергей Алышев, Анатолий Арсеев, Борис Вьюхин и Галина Лиханова. Отметим, что в котласском горсовете нет доминирующего положения депутатов от «Единой России».

Во втором списке более известные на региональном уровне личности: Игорь Андреечев, заместитель руководителя администрации – директор правового департамента администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области; Светлана Власова, член Общественной палаты Архангельской области; Александр Дятлов, заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов; Андрей Рыженков, директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области.

Есть вероятность, что слушания продлятся на два дня, количество заявившихся небывалое. Кандидаты на любой вкус – от чиновников до безработных. Краткие характеристики некоторых из них можно прочитать здесь.

Наши наблюдатели полагают, что во второй тур выйдет двое – Алексей Норицын и Светлана Дейнеко.

Напомним, пост мэра Котласа оказался вакантным после отставки и последующего ареста Андрея Бральнина. Кстати, он избирался по двум вариантам – прямым голосованием и по решению такой же комиссии.

(на фото: самый известный йог Поморья Александр Дятлов)

14 апрель 13:27 | : Политика

Главные новости


Гардемарин, тебе здесь не рады. О кинофестивале «Сполохи» конкретно
Ярмарка тщеславия. О кандидатах в мэры Котласа без политесов

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (156)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20