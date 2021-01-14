Судьбу Котласа решит Александр Дятлов

Завтра у Котласа знаменательный день. Сводная комиссия из четырех депутатов местного городского Собрания и такого же количества представителей интересов администрации области рассмотрит 18 кандидатов, представивших документы на конкурс по замещению вакантной должности градоначальника.
В число первых вошли Сергей Алышев, Анатолий Арсеев, Борис Вьюхин и Галина Лиханова. Отметим, что в котласском горсовете нет доминирующего положения депутатов от «Единой России».
Во втором списке более известные на региональном уровне личности: Игорь Андреечев, заместитель руководителя администрации – директор правового департамента администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области; Светлана Власова, член Общественной палаты Архангельской области; Александр Дятлов, заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов; Андрей Рыженков, директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области.
Есть вероятность, что слушания продлятся на два дня, количество заявившихся небывалое. Кандидаты на любой вкус – от чиновников до безработных. Краткие характеристики некоторых из них можно прочитать здесь.
Наши наблюдатели полагают, что во второй тур выйдет двое – Алексей Норицын и Светлана Дейнеко.
Напомним, пост мэра Котласа оказался вакантным после отставки и последующего ареста Андрея Бральнина. Кстати, он избирался по двум вариантам – прямым голосованием и по решению такой же комиссии.
(на фото: самый известный йог Поморья Александр Дятлов)