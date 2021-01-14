Валентина Сырова: Площадь Профсоюзов станет доступна для инвалидов-колясочников

Городские власти обсудили концепцию развития площади Профсоюзов и территорий, прилегающих к Михайло-Архангельскому собору
На сегодняшний день существует три дизайн проекта благоустройства общественного пространства, разработанных в разное время.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, обсуждая перспективы развития Площади Профсоюзов с главой Архангельска Дмитрием Моревым, предложил создать общую концепцию развития площади.
Ее представили на прошедшем заседании рабочей группы под председательством заместителя главы Архангельска по инфраструктурному развитию Юрия Максимова.
Заместитель главы отметил, что после обсуждения концепции с депутатами Архангельской городской Думы, которые вместе с ее председателем Валентиной Сыровой приняли участие в заседании рабочей группы, документ представят главе региона. А уже затем на конкурсной основе определят подрядчика для проектирования. Средства на эту работу в размере 15 миллионов рублей уже выделены из городского бюджета решением сессии.
Концепцию презентовал главный архитектор Архангельска Михаил Трещев. Он рассказал, что общественное пространство занимает более 3,2 гектара с учетом прилегающих зеленых зон. Здесь много объектов притяжения – Дворец спорта, Центральный рынок, САФУ, Кафедральный собор и Морской речной вокзал. Очевидна ее транспортная доступность из любой точки города, что еще более повышает ее общественную ценность, но сегодня она по большей части принадлежит автомобилистам. Концепция благоустройства призвана эту ситуацию изменить.
«Финальная концепция сочетает все сильные стороны трёх рассмотренных предложений и вместе с техническим заданием служит основанием для разработки дизайн-проекта и подготовки проектно-сметной документации», – отметил главный художник города.
Так, концепция предлагает создать пешеходную площадь с мемориальной, рекреационной и событийной зонами, где будут проходить городские праздники. Возможно с сухим фонтаном. С развитой вело-транзитной линией, а также променадом вдоль берега в районе Кафедрального собора. Предусматривает концепция зеленые насаждения из деревьев и кустарника вдоль проезжей части, который выступит своего рода защитным барьером, и расширенную пешеходную зону вдоль здания морвокзала. Она станет также зоной отдыха с удобными скамейками, мобильными павильонами для сезонной торговли и прочими элементами. И, конечно, предусмотрены парковки, в том числе и для туристических автобусов.
Обсуждение презентованной концепции было бурным. В особенности в части парковочных мест. Кто-то из участников дискуссии считает, что их должно быть больше, кто-то наоборот уверен, что большую часть пространства следует отдать пешеходам.
- Мы планируем, что это будет большая зона притяжения для горожан, куда будут приезжать семьями, выгружать из машин коляски, велосипеды и самокаты… С учетом того, что рядом идет застройка, расположено много торговых центров необходимо учесть интересы автомобилистов.
Кроме того, считаю важным обсудить предложенную концепцию с представителями общества инвалидов для того, чтобы учесть запросы маломобильных жителей города, как мы сделали это, когда проектировали благоустройство парка «Зарусье», – отметила Валентина Сырова.
В ходе обсуждения участники дискуссии также отметили, что обязательно для этой территории необходимы парковочные места для инвалидов.
В завершение зам главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов, отвечая на вопрос депутата Владимира Хотеновского (фракция «Единая Россия») о сроках реализации концепции, отметил, что до конца мая необходимо провести конкурсные торги по определению проектировщика, и к концу года получить утвержденный проект, прошедший государственную экспертизу.
«С учетом огромной стоимости работ, предварительно более 200 миллионов рублей, реализацию концепции планируется разбить на несколько этапов и реализовать за 3-4 года», – подчеркнул зам главы.
В следующий раз рабочая группа соберется, чтобы обсудить концепцию с изменениями.