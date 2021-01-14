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Владимир Путин: «Нам нужна непричесанная информация»

Президент России Владимир Путин посетил координационный центр правительства РФ в комплексе гостиницы "Украина" в Москве. Экскурсию по центру провел премьер-министр России Михаил Мишустин.

 Владимир Путин назвал новый координационный центр "современным инструментом управления".

– Все очень наглядно, дает возможность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства, - отметил президент. – Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не "причесанная", не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась.

По мнению президента, важно правильно использовать собранную информацию. Необходимо, чтобы "реально нужная информация поступала в соответствующие информационные блоки и была использована для организации работы, принятия решений и корректировки этих решений.

Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что кабмин работает именно в таком ключе. Он рассказал, что данные поступают через портал госуслуг, запускаются Центры управления регионами, которые также дают обратную связь на федеральный уровень.

– То, о чем вы говорите, является стратегическим направлением на сегодня. Это обобщение, сбор обратной связи от граждан, от людей и соответствующие управленческие решения", – сказал председатель правительства.

 

14 апрель 11:42 | : Политика

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