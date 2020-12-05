Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Он сказал "Поехали!". Список дорог Архангельска, подлежащих срочному ремонту

Сегодня глава города Дмитрий Морев оценил уровень подготовки подрядной организации «Севдорстройсервис», которая приступила к ремонту дорог по нацпроекту БКАД. Асфальтобетонный завод модернизирован, сделан запас материалов, работает производственная лаборатория.

По контракту до 30 сентября ООО «Севдорстройсервис» предстоит отремонтировать 7 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью 12,7 км. О готовности к старту работ руководство компании доложило Дмитрию Мореву в ходе выездного совещания на завод, где предстоит варить асфальт.

- Завод был установлен три года назад, этой зимой проведена модернизация. Автоматические системы контроля позволяют точно подбирать количество компонентов: щебень, битум, минеральный порошок. От точности рецептуры зависит качество покрытия дорог. Образцы проходят испытания в лаборатории, которая также оснащена современным оборудованием, - пояснил заместитель гендиректора ООО «Севдорстройсервис» Андрей Тонкий.

На сегодняшний день сделан необходимый запас щебня разной фракции, доставлен от поставщиков минеральный порошок, компоненты для эмульсии. В течение двух недель на территории будет установлен второй завод – бетонный. Он будет изготавливать смесь для монолитного бортового камня. По оценке специалистов бетон – материал капризный, требующий добавления пластичных присадок, поэтому и было решено не приобретать его у других организаций, а готовить самостоятельно.

В этом году изменится подход к этапности работ. Для удобства водителей и пассажиров общественного транспорта сначала на всех участках будет проведено фрезерование. Затем уложен выравнивающий слой – ездить будет уже комфортно, а рабочие приступят к устройству бетонных бортов. Этот этап занимает больше времени. После чего на всех ремонтируемых дорогах будет уложен верхний слой ЩМА.

- Сегодня мы запустили асфальтовый завод, а вместе с ним – реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году. Первыми объектами, на которые выходит техника - ул. Русанова и ул. Победы. Меняться покрытие будет и на тротуарах. Монолитный борт хорошо себя зарекомендовал и также будет использоваться в этом году. Это решение позволяет правильно содержать дорогу, уберегает газоны от парковки на них автомобилей. Работу мы начинаем точно в срок, чтобы идти в графике и выполнить весь объем вовремя, - подвел итог рабочей поездки Дмитрий Морев.

В рамках контракта на 450 млн. руб. ремонту подлежат следующие дороги:

- ул. Магистральная от ул. Тяговая до Архангельского шоссе

- Маймаксанское шоссе от ул. Советская до ул. Мостовая

- ул. Победы от Маймаксанского шоссе до ул. Капитана Хромцова

- ул. Беломорской Флотилии от пр. Никольский до наб. Георгия Седова

- ул. Гайдара от ул. Нагорная до ул. Наб. Северной Двины

- ул. Мещерского от ул. Советская до ул. Адмирала Кузнецова

- ул. Русанова от пр. Ленинградский до Окружного шоссе.

12 апрель 17:20 | : Политика / Экономика

Главные новости


Ярмарка тщеславия. О кандидатах в мэры Котласа без политесов
Автобус, который идёт в никуда. Учитель и его «Цой»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (129)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20