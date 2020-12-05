Он сказал "Поехали!". Список дорог Архангельска, подлежащих срочному ремонту

Сегодня глава города Дмитрий Морев оценил уровень подготовки подрядной организации «Севдорстройсервис», которая приступила к ремонту дорог по нацпроекту БКАД. Асфальтобетонный завод модернизирован, сделан запас материалов, работает производственная лаборатория.
По контракту до 30 сентября ООО «Севдорстройсервис» предстоит отремонтировать 7 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью 12,7 км. О готовности к старту работ руководство компании доложило Дмитрию Мореву в ходе выездного совещания на завод, где предстоит варить асфальт.
- Завод был установлен три года назад, этой зимой проведена модернизация. Автоматические системы контроля позволяют точно подбирать количество компонентов: щебень, битум, минеральный порошок. От точности рецептуры зависит качество покрытия дорог. Образцы проходят испытания в лаборатории, которая также оснащена современным оборудованием, - пояснил заместитель гендиректора ООО «Севдорстройсервис» Андрей Тонкий.
На сегодняшний день сделан необходимый запас щебня разной фракции, доставлен от поставщиков минеральный порошок, компоненты для эмульсии. В течение двух недель на территории будет установлен второй завод – бетонный. Он будет изготавливать смесь для монолитного бортового камня. По оценке специалистов бетон – материал капризный, требующий добавления пластичных присадок, поэтому и было решено не приобретать его у других организаций, а готовить самостоятельно.
В этом году изменится подход к этапности работ. Для удобства водителей и пассажиров общественного транспорта сначала на всех участках будет проведено фрезерование. Затем уложен выравнивающий слой – ездить будет уже комфортно, а рабочие приступят к устройству бетонных бортов. Этот этап занимает больше времени. После чего на всех ремонтируемых дорогах будет уложен верхний слой ЩМА.
- Сегодня мы запустили асфальтовый завод, а вместе с ним – реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году. Первыми объектами, на которые выходит техника - ул. Русанова и ул. Победы. Меняться покрытие будет и на тротуарах. Монолитный борт хорошо себя зарекомендовал и также будет использоваться в этом году. Это решение позволяет правильно содержать дорогу, уберегает газоны от парковки на них автомобилей. Работу мы начинаем точно в срок, чтобы идти в графике и выполнить весь объем вовремя, - подвел итог рабочей поездки Дмитрий Морев.
В рамках контракта на 450 млн. руб. ремонту подлежат следующие дороги:
- ул. Магистральная от ул. Тяговая до Архангельского шоссе
- Маймаксанское шоссе от ул. Советская до ул. Мостовая
- ул. Победы от Маймаксанского шоссе до ул. Капитана Хромцова
- ул. Беломорской Флотилии от пр. Никольский до наб. Георгия Седова
- ул. Гайдара от ул. Нагорная до ул. Наб. Северной Двины
- ул. Мещерского от ул. Советская до ул. Адмирала Кузнецова
- ул. Русанова от пр. Ленинградский до Окружного шоссе.