Рейтинг Цыбульского будет оцениваться по новым критериям

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесение новых критериев оценки эффективности руководителей российских регионов. Документ включает 38 методик: 19 — для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 — для установления целевых значений на будущее.
Так, вводятся следующие новые пункты: уровень вовлечённости жителей региона в волонтёрство и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий, «цифровая зрелость» государственных органов.
Особо отмечено, что регионы — лидеры рейтинга смогут рассчитывать на новые пакеты дотаций со стороны федеральных властей.
Что касается посещаемости культурных мероприятий в Поморье. Возвращение кинофестиваля «Сполохи», который, согласно концепции, должен привлечь в кинотеатры Архангельска массового зрителя – любителей сериалов, встретило неоднозначную реакцию со стороны местного культурного сообщества. Об этом читайте здесь.