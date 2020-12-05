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Из городских депутатов в областные. Олег Черненко решил повысить свой уровень

Вице-спикер Архангельской городской Думы Олег Черненко принял решение осенью идти на довыборы в областное Собрание. На это его благословили избиратели округа «Майская горка», где его прекрасно знают.

Черненко так объясняет свое решение:

-  Жители Майской горки четыре раза доверяли мне представлять их интересы в Архангельской городской Думе, и я доносил до исполнительной власти потребности населения как своего избирательного округа, так и других районов города, и всегда, как мог, стоял на страже интересов горожан, но полномочий городского депутата, будем говорить прямо, недостаточно для эффективного решения многих проблем.

Кресло депутата в высшем законодательном органе региона оказалось вакантным еще прошлой осенью после перехода Ирины Чирковой в Государственную Думу (по мандату Ольги Епифановой, теперь сенатора от Республики Коми).

Если Олег Черненко победит, работы у него прибавиться – в сферу его депутатской деятельности попадает район Варавино-Фактория. Ирина Чиркова с легким сердцем доверяет заботу о своих избирателях старому соратнику (см. фото).

Напомним, довыборы пройдут в Единый день голосования – 19 сентября.

 

11 апрель 08:37 | : Политика

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