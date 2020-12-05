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Дистант – зло, ЕГЭ – вилы. Ирина Чиркова о современном школьном образовании

Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова продолжает знакомить нас с политической жизнью ее фракции:

- В малом зале Госдумы вчера прошло заседание экспертного совета фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на тему цифровизации образования. Очень насыщенное докладами мероприятие, которое показало: и педагоги, и медики, и психологи, и ученые, и общественники, и главное - сами школьники и их родители - выступают против внедрения в образовательный процесс дистанционных и цифровых технологий.

Родительское негодование недавним опытом «дистанта» в школах только набирает силу: родители требуют запретить дистанционное образование в повседневной учебе и защитить их детей от цифровых экспериментов. Все выступающие выразили желание вернуть детей к лучшим канонам классической советской школы. А также - отменить ЕГЭ (мы такой законопроект защищали на этой неделе в Госдуме, но ЕР его принятие заблокировала), прекратить опыт онлайн уроков, запретить бесконтрольный сбор персональных данных детей и перекрыть опасный для детской психики контент. Один из экспертов прекрасно охарактеризовал то, что при нынешних тенденциях ждёт наше юное поколение - «цифровое слабоумие», когда целенаправленно формируется малоразвитый человек-потребитель.

Безусловно, для начальной и средней школы дистант - это зло; это урон для здоровья, воспитательной функции, социализации и качества знаний. Оптимизация, а теперь цифровизация ведут к понижению доступности образования и его примитивизации. Причём если дистанционное образование во время ЧС (или эпидвспышки) ещё можно принять и пережить как исключительный и краткосрочный процесс, то сейчас заочную форму обучения чиновники преспокойно начинают использовать как «ширму» - когда не могут обеспечить отопление классов в морозы или когда школа приходит в ветхое состояние... Такая ситуация, кстати, недавно обнаружилась в Архангельской области в онежской Ковкульской школе: проверки прокуратуры и Роспотребнадзора выявили нарушения прав детей.

Как ни кощунственно это звучит, но бизнес захватывает российские школы. И руководства страны, регионов, городов становятся соучастниками этой громадной махинации. Вместо того, чтобы массово строить новые школы и повышать статус педагогов, вкладываются огромные средства в цифровое оборудование, разработку цифровых систем и платформ для детей и их родителей. А зачем сельской школе, где туалет прямого падения, электронная доска и компьютер, если нет интернета?! Зачем многочисленные «учи.ру», если только живой учитель и классические книги-учебники смогут вложить в ребёнка знания и кругозор?!

Говорить на многогранную тему образования можно долго - по окончании сегодняшней дискуссии мы договорились вскоре продолжить разговор с родительским сообществом и экспертами. А пока согласовали канву нашего нового законопроекта по защите детей от образовательных экспериментов и приняли предложения для СПРАВЕДЛИВОЙ программы-2021.

10 апрель 13:30 | : Политика

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