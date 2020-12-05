Болеем за сквер и не только. Рабочая неделя депутатов АрхГорДумы

ИА RUSNORD продолжает знакомить читателей с обычными трудовыми буднями народных избранников, представляющих интересы жителей областной столицы.
Депутат Вячеслав Широкий (ЕР) продолжает держать на контроле обновление сквера в Соломбальском районе. Напомним, островок зелени у Культурного центра «Соломбала-Арт» попал в программу «Формирование комфортной городской среды» - за него проголосовали 12 000 пользователей интернета.
Проектом предусмотрены площадки для детей младшего и среднего возраста, установка новых скамеек, столиков и навесов, а также арт-объектов. Все это будет украшено узорами с различными растительными мотивами, что, несомненно, создаст определенное лирическое настроение отдыхающим.
В планах реконструкторов создание литературного дворика (тоже под навесом), где можно будет почитать книги, выставленные там же, и модульного деревянного амфитеатра в несколько уровней.
Понятно, что за исполнением таких грандиозных планов нужен неравнодушный пригляд опытного в таких делах человека. Вячеслав Широкий: - Значимость соломбальского сквера для города обозначили сами жители, поддержав ее на общегородском голосовании. Сквер – одно из центральных мест в Соломбале, он никогда не пустует - здесь любят отдыхать люди разных возрастов, рядом – культурный центр, который проводит у себя массу мероприятий, - от новогодних и масленичных гуляний до традиционного бала на соломе. Думаю, преображенное в рамках проекта пространство будет с большей силой притягивать сюда народ. Но главное – будет устранена проблема постоянных подтоплений, из-за чего территорию невозможно было задействовать в межсезонье. Кроме того, со строительством дренажной системы по Никольскому проспекту, надеюсь, появится перспектива развития стадиона «Волна», его тоже можно будет использовать летом для проведения различных мероприятий, а не только в качестве катка зимой.
Депутат Иван Воронцов (тоже ЕР) беспокоился о патриотических настроениях подрастающего поколения архангелогородцев. Что актуально в преддверии юбилея отечественной космонавтики и очередной годовщины Великой Победы.
Иван Воронцов: - Как бы мы жили сейчас, если вообще жили, если бы не бесстрашие Советский воинов во время Второй Мировой войны? Ради мирного неба над головой и будущего своих потомков, солдаты смело шли на верную смерть. Благодаря несокрушимой силы русского духа, была достигнута сокрушительная победа. Но так ли хорошо мы знаем героические подвиги наших дедов и прадедов? Первого апреля стартовала регистрация участников международной патриотической акции «Диктант Победы». Её можно пройти на официальном сайте диктантпобеды.рф Регистрируйтесь, чтобы проверить свои силы. Не зная прошлого, невозможно понять смысл настоящего и цели будущего.
Депутат Олег Черненко (межфракционная группа «Майская горка») занимался не раз освещенной нами проблемой установки водоразборных колонок в своем округе. В его приемную обратились с жалобами жители Калинина, 4, Пугачева, 16 и Дружбы, 8. Парламентарий сразу же отправил запрос в соответствующую организацию. К слову, подобное обращение уже проверено на эффективность.
Олег Черненко: - Жители острова Краснофлотский пожаловались на качество обустройства новых водоразборных колонок, к которым физически невозможно подойти в периоды плохой погоды – то есть в нашем регионе практически круглогодично. Кроме всего прочего, эксплуатация оборудования платная. Спустя три дня после того, как я направил запрос в адрес «РВК-Архангельск», чтобы выяснить, намерена ли ресурсоснабжающая организация благоустроить должным образом подходы к колонкам, жители острова отрапортовали о произведенных работах по оборудованию места возле колонки.
Целая группа депутатов (спикер Валентина Сырова, Владимир Хотеновский , Александр Гревцов, Мария Харченко, Светлана Алефиренко, Татьяна Подстригань, Дмитрий Акишев, Вадим Коротков принимала отчет департамента муниципального имущества мэрии Архангельска.
Из услышанного сделан вывод – не все гладко, затраты на содержание неиспользуемого жилого и нежилого муниципального фонда составили в 2020 году не менее 50 млн. рублей. И с этим надо что-то делать…
Владимир Хотеновский: - Проблема в отсутствии общей цели и стратегии. Считаю, что необходимо возложить функции управления на муниципальную коммерческую структуру, которая и будет учитывать, содержать и эксплуатировать муниципальное имущество по единым правилам. И одной проблемой в городе, платы за бесполезное имущество, будет меньше.
Дмитрий Акишев высказал консолидированное мнение коллег, что муниципальное имущество должно «помогать городу зарабатывать, а не висеть дорогостоящим балластом».
По итогу совещания принято решение о создании рабочей группы для разработки концепции эффективного управления муниципальным имуществом.
Наша редакция намерена и дальше знакомить своих читателей с обычными буднями депутатского корпуса. Ведь это те люди, которых мы выбирали…