Полетели. Еще один губернатор покинул свое кресло

Как стало известно, еще вчера, президент Путин отправил в отставку главу Республики Северная Осетия - Алания Вячеслава Битаров.
Формулировка стандартная – «по собственному желанию. Однако известно, что рейтинг Битарова в течении длительного времени был, что называется, вровень с плинтусом. Уже известно, что на его должность временно назначен представитель президента в ПФО Сергей Меняйло.
Напомним, что на этой неделе с подобной формулировкой и в разрыве менее суток ушли в отставку глава Тывы Шолбан Кара-оол и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. На место последнего президентским указом назначен член партии КПРФ Александр Русских. С одной стороны, логично – кто еще должен возглавлять родину Ильича. С другой – больше похоже, что Зюганов выпросил еще одно место для своего взамен потерянного коммунистами Иркутска.
Впрочем, все трое относятся к ветеранам губернаторского корпуса России. Засиделись… пора бы и полетать.