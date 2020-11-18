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Елена Вторыгина и Ольга Епифанова возвращаются в Архангельск

Но ненадолго. На два дня.

Произойдет это 27-28 августа текущего года, когда в столице Поморья будет проходить Второй женский арктический форум. К участию приглашены представительницы прекрасного пола, занимающие посты депутатов и сенаторов из Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республик Коми, Карелия и Якутии, Красноярского края.

В течении двух дней (один – рабочий, другой – пленарный) участницы будут обсуждать вопросы политики, культуры, предпринимательства, здравоохранения и образования с учетом специфики жизни в Арктической зоне.

Так же в программе мероприятия два спецпректа: фестиваль северной ходьбы (прыжки через искусственные сугробы в архангельских дворах?) и фестиваль арктической сказки (этого здесь сколько угодно).

Справедливости ради надо отметить, что этим летом Елена Андреевна (Вторыгина) будет часто радовать нас своим присутствием в рамках подготовки к очередным выборам в Госдуму. У Ольги Николаевны (Епифановой) сенаторское положение более стабильное, с октября прошлого года она представляет интересы губернатора Республики Коми.

Напомним, первый женский форум такого формата прошел в 2019 году в Нарьян-Маре. Говорят, было интересно.

(фото 2016 года, Госдума)

04 апрель 08:05 | : Политика

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