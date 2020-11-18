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«Дайте воду людям, но не талую». Депутаты АрхГорДумы на прошедшей неделе

У обывателей есть расхожее мнение, что депутаты (любого уровня) работают только сессионную неделю, максимум, еще одну во время заседаний комиссий.

Как бы не так. Продолжаем субботний обзор деятельности народных избранников в обычные (несессионные) дни.

Депутат Михаил Федотов (ЕР) продолжал разбираться в своем маймаксанском округе с ситуацией на улице  Победы, где оказались подтоплены подъезды двух домов. Старания коммунальщиков на первом этапе ни к чему не провели. Дело оказалось не только в быстро тающем под весенними лучами снеге, а в недавно установленной водоразборной колонке, рядом с которой вырыт котлован.

Депутат обратил внимание соответствующих служб на то, что подобная ситуация еще и угрожает играющим рядом детям – недолго провалиться в новообразованный «водоем». Не говоря уже о том, что жителям домов, где во третьем десятилетии XXI века(!) отсутствует центральное водоснабжение, приходится с ведрами и бидонами ходить по воду «за семь верст пехом».

- Считаю, что в срочном порядке должна быть создана выездная комиссия с участием представителей департамента городского хозяйства администрации Архангельска и «РВК-Архангельск». Её задача – оперативно установить причины нарушений, устранить их и откачать воду, чтобы люди могли жить в нормальных условиях.   

Федотов взял ситуацию на улице Победы под свой контроль.

Депутаты Ольга Синицкая и Иван Воронцов (оба ЕР) совершили инспекционную прогулку по Северному округу областной столицы. На это парламентариев сподвигли частые обращения избирателей.

Красоты там хватает, один Кемский поселок и набережная Кузнечихи чего стоят. Но удручает вид ветхого жилого фонда.  Почти 80% тамошних домов – «деревяшки», из них половина в аварийном и предаварийном состоянии. Плюс к этому нерадивая работа управляющих компаний.

Воронцов: -По деревянному дому на Партизанской, 2 многие жители округа задают массу вопросов. Дом попал в программу переселения только в 2020 году, а до этого он был признан непригодным для проживания, однако даже сейчас в нескольких квартирах официально зарегистрированы люди, которые не торопятся выписываться. По закону, если хоть в одной из квартир прописаны жильцы, дом невозможно снести.

Кстати, проблемы не только у деревянных, но и у каменных домов старой постройки. Пример – дом на улице Химиков, 21, к. 11.
– Двери в подъезды даже не закрываются, над козырьками нет кирпичей, все разваливается, нужно срочно перебирать кладку. Это преступление – так запустить дом. УК на протяжении многих лет должным образом не заботилась о помещениях многоэтажки и всех коммуникациях, постройка находится в предаварийном состоянии, – рассказал Иван Воронцов.

К слову, обслуживавшая многострадальный дом УК «Экоплюс» уже лишилась лицензии. Не без содействия тому депутатов.

Что же мешает началу масштабного жилищного строительства в этом районе (кроме нехватки денег, разумеется)? Объясняет Ольга Синицкая:

- Нам мешает имеющаяся здесь санитарно-защитная зона, которая была установлена у СЦБК, как у производства, являвшегося источником воздействия на среду обитания. Производства уже нет, а санитарная зона осталась, что ограничивает возможности жилищного строительства.

Впрочем, в Госдуме лежит законопроект, который в случае принятие, изменит эту тупиковую ситуацию. Лишь бы руки дошли.

В конце прогулки депутаты признались в… любви:

- Жизнь продолжается! Мы округ любим, за него бьемся, привлекаем к нему внимание, чтобы, объединив усилия, поменять жизнь людей в лучшую сторону, потому что они этого достойны.  

03 апрель 09:37 | : Политика

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