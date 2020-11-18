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Ирина Чиркова: Депутатский онлайн прием восстребован населением

Архангельская область большая по территории, а население требует прямого общения с со своими избранниками. Депутат Госдумы Ирина Чиркова применяет в работе современные технологии:

- Во время онлайн приёма, который длился почти четыре часа, я приняла двенадцать граждан по видео- и телефонной связи. Территория обращений - Плесецкий, Вельский, Пинежский районы, Архангельск и республика Коми.

Вопросы, которые поднимают северяне, касаются большого числа граждан - аварийное жильё (3 обращения), газификация (посёлок Вельской лесобазы), плохое качество угля и копоть от котельных в плесецком Кулое. Есть и индивидуальные. К примеру, жителю Плесецка, который приехал из Казахстана в 1994 году и с тех пор здесь живет, работает и даже отслужил в Российской армии, не дают российское гражданство из-за бюрократических проволочек. А житель маленького посёлка в республике Коми не может доказать свой льготный полевой стаж из-за ликвидации газодобывающего предприятия. По всем вопросам постараемся отработать по максимуму и добиться восстановления нарушенных прав граждан.

Вчерашний день показал, что депутатский онлайн приём востребован - более десятка заявок пришло к нам сверх графика. Благодарю всех обратившихся за доверие и обязательно позже свяжусь с теми, кому мы не успели позвонить вчера. Подобное общение планирую наладить как минимум дважды в месяц. Такой формат взаимодействия очень удобен: переговорить с глазу на глаз с человеком можно спокойно и на расстоянии, а документы при необходимости можно оперативно получить скан-копией. Так что - на связи!

 

02 апрель 07:32 | : Политика

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