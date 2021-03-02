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В Архангельской области муниципальная реформа близка к провалу на местах

Мы уже писали о провале голосований по муниципальной реформе (преобразование районов в округа) в некоторых районах Поморья. Впрочем, как и о доводах в ее пользу.

Дабы успокоить население, власть решила перед депутатскими голосованиями по этому спорному вопросу проводить общественные слушания. Вот предварительные итоги.

Поселок Емецк и близлежащие деревни: из 58 участников ни один не поддержал идею, «против» - 50, «воздержались» - 8.

МО "Междуреченское" Пинежского р-на: из 116 отданных голосов ни одного «за», 115 - «против» при 1 «воздержался».

Впрочем, как поясняют юристы, данная процедура имеет чисто информационно-психотерапевтический характер – народу демонстрируют, что его мнение небезразлично. Судьбу же реформы будут решать районные депутаты. Которые могут принять во внимание волеизъявление своих избирателей… а могут и не принять.

30 март 12:00 | : Политика

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