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Пережила 4 губернаторов. Елене Усачевой альтернативы нет

На завтрашней сессии Архангельского областного Собрания депутатам по представлению губернатора Александра Цыбульского предстоит рассмотреть кандидатуру Елены Усачевой на должность главы регионального министра финансов.

Елена Юрьевна имеет профильное образование (Ленинградский финансово-экономический институт). Практически всю жизнь работает в органах исполнительной власти.

При губернаторе Ефремове занимала должность заместителя директора финансового департамента, при Киселеве, Михальчуке и Орлове – министра финансов.

Поистине легендарная женщина!

Наблюдатели уверены – проблем с ее утверждением (подтверждением высокой квалификации) не возникнет.

23 март 16:29 | : Политика

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