Вельский район доверили Виктору Черняеву

Сегодня на внеочередной сессии Вельского районного совета депутаты утвердили Виктора Черняева в должности временно исполняющего обязанности главы района. До этого он трудился в той же администрации в ранге первого зама.
О Черняеве известно, что он окончил Вятскую государственную сельскохозяйственную академию и Северо-Западную академию государственной службы. Работал в должности ведущего специалиста районной администрации, начальником отдела архитектуры и заместителем по инвестиционной политике. То есть, свой в доску.
Наблюдатели прогнозируют, что, скорее всего, именно Черняев станет постоянным главой Вельского района. Конкурсная процедура отбора кандидатов стартует в ближайшее время.
Как мы сообщали ранее, Дмитрий Дорофеев, добровольно покинувший пост районного главы в конце прошлой недели, готовится принять дела секретаря исполкома регионального отделения партии «Единая Россия».
(на фото из соцсети: он еще и экстремал)