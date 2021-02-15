Дмитрий Морев проинспектировал Октябрьской округ Архангельска

Субботняя рабочая поездка главы Архангельска Дмитрия Морева была посвящена вопросам благоустройства округа и работе ледовой переправы.
Ко Дню Победы в Архангельске приведут в порядок воинское захоронение на Кузнечевском (Вологодском) кладбище. В перспективе мемориал планируется реконструировать – облицевать стелу с именами погибших черным гранитом. С состоянием воинского мемориала и планом по его реконструкции ознакомился Дмитрий Морев.
Глава округа Алексей Калинин рассказал, что воинский мемориал воинам, погибшим в годы войны на полях сражений и умершим от ран в госпиталях Архангельска, состоит на балансе муниципалитета. В 2018 и 2019 годах здесь были выполнены работы по благоустройству.
С целью продолжения реконструкции мемориала в администрации округа рассматривают возможности привлечения внебюджетных средств, текущий ремонт будет завершен уже 5 мая.
Дмитрий Морев обратил особое внимание на содержание кладбища. Территория убирается, дорожки прочищены, действует определенная система дренажа. Вместе с тем глава поставил задачу восстановить ограждение.
Градоначальник также поддержал идею главы округа по реставрации стелы:
- К майским праздникам будет выполнен косметический ремонт, но в перспективе, действительно, лучше сделать ее в гранитном исполнении. Необходимо также решить вопрос с подтоплением основания самого монумента. Думаю, что решение мы найдем уже в этом году. Мы также найдём средства реконструкцию мемориала. Для архангелогородцев этот воинский мемориал имеет огромное значение и сюда приходят сотни горожан в памятные даты, чтобы отдать дань уважения солдатам Великой Отечественной войны. Сохранить память о героях Великой Отечественной войны - наша прямая обязанность.
Глава Архангельска также оценил работу пешеходной переправы «Мыс Пур-Наволок – остров Кего», встретился с подрядчиком, обслуживающим ее и обсудил аспекты ее работы.
Длина ледовой дороги составляет 2,5 километра, а пользоваться ею в этом году жители Кегострова начали 3 января. На всем протяжении переправы установлены 75 опор наружного освещения. Переправа открыта в круглосуточном режиме. На ее обустройство было израсходовано из бюджета города 2 миллиона 150 тысяч рублей.
Пешком Дмитрий Морев, глава Октябрьского округа Алексей Калинин, подрядчик – частный предприниматель Анна Матвеева, а также ответственный за эксплуатацию и содержание переправы Николай Матвеев дошли до судового хода, где находится бытовое служебное помещение. В нем круглосуточно дежурят два спасателя.
Глава Архангельска ознакомился с паспортом переправы, просмотрел журналы ежедневного замера толщины льда и происшествий, сделал запись в журнале проверок, а также обсудил с Алексеем Калининым предложение по организации переправы в следующем году.
Глава округа и подрядчик предлагают изменить маршрут и в следующем году проложить ее не от Пур-Наволока, а от Красной пристани. Это значительно сократит длину переправы, кроме того, в этом месте нет ливневых стоков, а значит, переправу не будет подтапливать.
Еще один пункт рабочей поездки главы – проспект Новгородский. Здесь подрядчик приступил к демонтажу водонапорной башни. Контролировать работы будет департамент муниципального имущества администрации Архангельска.