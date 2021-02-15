Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев проинспектировал Октябрьской округ Архангельска

Субботняя рабочая поездка главы Архангельска Дмитрия Морева была посвящена вопросам благоустройства округа и работе ледовой переправы.

 

Ко Дню Победы в Архангельске приведут в порядок воинское захоронение на Кузнечевском (Вологодском) кладбище. В перспективе мемориал планируется реконструировать – облицевать стелу с именами погибших черным гранитом. С состоянием воинского мемориала и планом по его реконструкции ознакомился Дмитрий Морев.

 Глава округа Алексей Калинин рассказал, что воинский мемориал воинам, погибшим в годы войны на полях сражений и умершим от ран в госпиталях Архангельска, состоит на балансе муниципалитета. В 2018 и 2019 годах здесь были выполнены работы по благоустройству.

 С целью продолжения реконструкции мемориала в администрации округа рассматривают возможности привлечения внебюджетных средств, текущий ремонт будет завершен уже 5 мая.

Дмитрий Морев обратил особое внимание на содержание кладбища. Территория убирается, дорожки прочищены, действует определенная система дренажа. Вместе с тем глава поставил задачу восстановить ограждение.

 Градоначальник также поддержал идею главы округа по реставрации стелы:

 - К майским праздникам будет выполнен косметический ремонт, но в перспективе, действительно, лучше сделать ее в гранитном исполнении. Необходимо также решить вопрос с подтоплением основания самого монумента. Думаю, что решение мы найдем уже в этом году. Мы также найдём средства реконструкцию мемориала. Для архангелогородцев этот воинский мемориал имеет огромное значение и сюда приходят сотни горожан в памятные даты, чтобы отдать дань уважения солдатам Великой Отечественной войны. Сохранить память о героях Великой Отечественной войны - наша прямая обязанность.

Глава Архангельска также оценил работу пешеходной переправы «Мыс Пур-Наволок – остров Кего», встретился с подрядчиком, обслуживающим ее и обсудил аспекты ее работы.

Длина ледовой дороги составляет 2,5 километра, а пользоваться ею в этом году жители Кегострова начали 3 января. На всем протяжении переправы установлены 75 опор наружного освещения. Переправа открыта в круглосуточном режиме. На ее обустройство было израсходовано из бюджета города 2 миллиона 150 тысяч рублей.

 Пешком Дмитрий Морев, глава Октябрьского округа Алексей Калинин, подрядчик – частный предприниматель Анна Матвеева, а также ответственный за эксплуатацию и содержание переправы Николай Матвеев дошли до судового хода, где находится бытовое служебное помещение. В нем круглосуточно дежурят два спасателя.

 Глава Архангельска ознакомился с паспортом переправы, просмотрел журналы ежедневного замера толщины льда и происшествий, сделал запись в журнале проверок, а также обсудил с Алексеем Калининым предложение по организации переправы в следующем году.

 Глава округа и подрядчик предлагают изменить маршрут и в следующем году проложить ее не от Пур-Наволока, а от Красной пристани. Это значительно сократит длину переправы, кроме того, в этом месте нет ливневых стоков, а значит, переправу не будет подтапливать.

 Еще один пункт рабочей поездки главы – проспект Новгородский. Здесь подрядчик приступил к демонтажу водонапорной башни. Контролировать работы будет департамент муниципального имущества администрации Архангельска.  

22 март 15:59 | : Политика

Главные новости


Выборы-2021. Партийный расклад в Архангельской области
Глас народа. Прокуратура… которой нет

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (212)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20