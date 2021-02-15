Архангельские коммунисты собираются штурмовать Госдуму

В минувшую субботу, 20 марта, Архангельский обком КПРФ провел очередную партийную конференцию.
Мероприятие было посвящено грядущим осенним выборам в Государственную Думу.
В Москву на съезд партии, посвященный все тому же событию, от нашего региона поедут двое: действующий первый секретарь областного комитета (он же вице-спикер Архангельской городской Думы) Александр Гревцов и малоизвестная коммунистка с юга области Наталья Иващенко.
Судя по всему, эти двое и пойдут кандидатами от КПРФ по одномандатным округам, с праймеризом коммунисты решили не заморачиваться.
Бывший первый, ныне второй секретарь обкома легендарный Александр Новиков будет присутствовать на съезде в качестве члена ЦК.
О шансах кандидатов от всех партий на главных парламентских выборах пятилетия читайте здесь.
Кстати…
Как стало известно редакции от собственных источников в КПРФ, Александр Гревцов в одном из своих недавних выступлений назвал rusnord.ru самым антисоветским сайтом Поморья. Спасибо за оценку нашего труда, постараемся не разочаровывать своих читателей и дальше.