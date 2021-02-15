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Архангельские коммунисты собираются штурмовать Госдуму

В минувшую субботу, 20 марта, Архангельский обком КПРФ провел очередную партийную конференцию.

Мероприятие было посвящено грядущим осенним выборам в Государственную Думу.

В Москву на съезд партии, посвященный все тому же событию, от нашего региона поедут двое: действующий первый секретарь областного комитета (он же вице-спикер Архангельской городской Думы) Александр Гревцов и малоизвестная коммунистка с юга области Наталья Иващенко.

Судя по всему, эти двое и пойдут кандидатами от КПРФ по одномандатным округам, с праймеризом коммунисты решили не заморачиваться.

Бывший первый, ныне второй секретарь обкома легендарный Александр Новиков будет присутствовать на съезде в качестве члена ЦК.

О шансах кандидатов от всех партий на главных парламентских выборах пятилетия читайте здесь.

Кстати…

Как стало известно редакции от собственных источников в КПРФ, Александр Гревцов в одном из своих недавних выступлений назвал rusnord.ru самым антисоветским сайтом Поморья. Спасибо за оценку нашего труда, постараемся не разочаровывать своих читателей и дальше.

  

22 март 15:38 | : Политика

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